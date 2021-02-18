النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت: إلزام جميع القادمين من الدول المحظورة بالحجر الإلزامي

تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 21 فبراير في أحد الفنادق لمدة 14 يومًا

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، قرارًا بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظورة (الطيران القادم منها)، بالحجر المؤسسي الإلزامي بالفندق.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس: إن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 21 فبراير الجاري في أحد الفنادق المحلية، لمدة 14 يومًا، وعلى نفقة القادمين الخاصة.

ودعت الإدارة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، إلى عدم السماح بصعود الركاب القادمين إلى الكويت للطائرة؛ إلا بعد التسجيل بمنصة "كويت مسافر".

وأضاف البيان أن الركاب القادمين يتكفلون بتكلفة إجراء فحصَيْ إثبات عدم الإصابة بفيروس كورونا "PCR"؛ على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة "كويت مسافر" أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية؛ وفق "روسيا اليوم".

كما لفت البيان إلى إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظورة (الطيران القادم منها)، بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية، لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة؛ على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت: إلزام جميع القادمين من الدول المحظورة بالحجر الإلزامي
سبق

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، قرارًا بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظورة (الطيران القادم منها)، بالحجر المؤسسي الإلزامي بالفندق.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس: إن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 21 فبراير الجاري في أحد الفنادق المحلية، لمدة 14 يومًا، وعلى نفقة القادمين الخاصة.

ودعت الإدارة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، إلى عدم السماح بصعود الركاب القادمين إلى الكويت للطائرة؛ إلا بعد التسجيل بمنصة "كويت مسافر".

وأضاف البيان أن الركاب القادمين يتكفلون بتكلفة إجراء فحصَيْ إثبات عدم الإصابة بفيروس كورونا "PCR"؛ على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة "كويت مسافر" أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية؛ وفق "روسيا اليوم".

كما لفت البيان إلى إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظورة (الطيران القادم منها)، بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية، لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة؛ على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
09:07 AM

الكويت: إلزام جميع القادمين من الدول المحظورة بالحجر الإلزامي

تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 21 فبراير في أحد الفنادق لمدة 14 يومًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
979

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، قرارًا بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظورة (الطيران القادم منها)، بالحجر المؤسسي الإلزامي بالفندق.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس: إن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من 21 فبراير الجاري في أحد الفنادق المحلية، لمدة 14 يومًا، وعلى نفقة القادمين الخاصة.

ودعت الإدارة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، إلى عدم السماح بصعود الركاب القادمين إلى الكويت للطائرة؛ إلا بعد التسجيل بمنصة "كويت مسافر".

وأضاف البيان أن الركاب القادمين يتكفلون بتكلفة إجراء فحصَيْ إثبات عدم الإصابة بفيروس كورونا "PCR"؛ على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة "كويت مسافر" أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية؛ وفق "روسيا اليوم".

كما لفت البيان إلى إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظورة (الطيران القادم منها)، بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية، لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة؛ على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,590

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة