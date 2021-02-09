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"العدل الأمريكية" تعتزم مطالبة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم ترامب بالاستقالة

كان مجلس الشيوخ قد صدق على تعيينهم.. من المتوقع أن يستغرق أسابيع

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء: إن وزارة العدل تعتزم مطالبة عشرات المدعين العامّين، الذين عيّنهم الرئيس السابق دونالد ترامب، بالاستقالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن من المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم ترامب وصدّق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدًا للاتصال بهؤلاء المدعين في مختلف الولايات لمناقشة الانتقال (إلى وظائف أخرى)، والذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع.

وزارة العدل الرئيس السابق دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"العدل الأمريكية" تعتزم مطالبة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم ترامب بالاستقالة
سبق

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء: إن وزارة العدل تعتزم مطالبة عشرات المدعين العامّين، الذين عيّنهم الرئيس السابق دونالد ترامب، بالاستقالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن من المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم ترامب وصدّق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدًا للاتصال بهؤلاء المدعين في مختلف الولايات لمناقشة الانتقال (إلى وظائف أخرى)، والذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
01:00 PM

"العدل الأمريكية" تعتزم مطالبة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم ترامب بالاستقالة

كان مجلس الشيوخ قد صدق على تعيينهم.. من المتوقع أن يستغرق أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء: إن وزارة العدل تعتزم مطالبة عشرات المدعين العامّين، الذين عيّنهم الرئيس السابق دونالد ترامب، بالاستقالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن من المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم ترامب وصدّق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدًا للاتصال بهؤلاء المدعين في مختلف الولايات لمناقشة الانتقال (إلى وظائف أخرى)، والذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع.

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