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"ابن زعلة" يشيد بدور مفوضية رواد الكشافة السعودية في صامطة

حثّ الأعضاء على الجد والمثابرة في الأعمال التطوعية

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه اليوم، مفوض رواد الكشافة بالمحافظة الرائد الكشفي عبد الوهاب بن علي قهار، يرافقه أعضاء مجلس إدارة المفوضية بصامطة.

وفي بداية الاستقبال رحب محافظ صامطة بأعضاء رواد المفوضية، مشيدًا بدور الكشافة وما تقدمه من جهود وأعمال تطوعية.

ثم استمع إلى شرح من قبل الرائد الكشفي عبد الوهاب قهار عما حققته مفوضية رواد الكشافة السعودية بصامطة من الأعمال التطوعية.

وفي ختام الاستقبال حث محافظ صامطة أعضاء مفوضية رواد الكشافة السعودية بصامطة على الاهتمام والجد والمثابرة في الأعمال التطوعية.

ومن جانبه قدم مفوض رواد الكشافة بالمحافظة الرائد الكشفي، شكره وتقديره لمحافظ صامطة على التوجيهات والدعم والمساندة التي سوف تساهم في تحقيق المراكز المتقدمة من خلال المشاركات والأنشطة واللقاءات الكشفية الداخلية والخارجية.

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"ابن زعلة" يشيد بدور مفوضية رواد الكشافة السعودية في صامطة
سبق

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه اليوم، مفوض رواد الكشافة بالمحافظة الرائد الكشفي عبد الوهاب بن علي قهار، يرافقه أعضاء مجلس إدارة المفوضية بصامطة.

وفي بداية الاستقبال رحب محافظ صامطة بأعضاء رواد المفوضية، مشيدًا بدور الكشافة وما تقدمه من جهود وأعمال تطوعية.

ثم استمع إلى شرح من قبل الرائد الكشفي عبد الوهاب قهار عما حققته مفوضية رواد الكشافة السعودية بصامطة من الأعمال التطوعية.

وفي ختام الاستقبال حث محافظ صامطة أعضاء مفوضية رواد الكشافة السعودية بصامطة على الاهتمام والجد والمثابرة في الأعمال التطوعية.

ومن جانبه قدم مفوض رواد الكشافة بالمحافظة الرائد الكشفي، شكره وتقديره لمحافظ صامطة على التوجيهات والدعم والمساندة التي سوف تساهم في تحقيق المراكز المتقدمة من خلال المشاركات والأنشطة واللقاءات الكشفية الداخلية والخارجية.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
06:12 PM

"ابن زعلة" يشيد بدور مفوضية رواد الكشافة السعودية في صامطة

حثّ الأعضاء على الجد والمثابرة في الأعمال التطوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه اليوم، مفوض رواد الكشافة بالمحافظة الرائد الكشفي عبد الوهاب بن علي قهار، يرافقه أعضاء مجلس إدارة المفوضية بصامطة.

وفي بداية الاستقبال رحب محافظ صامطة بأعضاء رواد المفوضية، مشيدًا بدور الكشافة وما تقدمه من جهود وأعمال تطوعية.

ثم استمع إلى شرح من قبل الرائد الكشفي عبد الوهاب قهار عما حققته مفوضية رواد الكشافة السعودية بصامطة من الأعمال التطوعية.

وفي ختام الاستقبال حث محافظ صامطة أعضاء مفوضية رواد الكشافة السعودية بصامطة على الاهتمام والجد والمثابرة في الأعمال التطوعية.

ومن جانبه قدم مفوض رواد الكشافة بالمحافظة الرائد الكشفي، شكره وتقديره لمحافظ صامطة على التوجيهات والدعم والمساندة التي سوف تساهم في تحقيق المراكز المتقدمة من خلال المشاركات والأنشطة واللقاءات الكشفية الداخلية والخارجية.

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