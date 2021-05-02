"سبق" في أسبوع: ولي العهد يُبهر العالم.. وتركيا تتراجع.. ومحام سعودي يحاكم المسيئين للرسول

تربعت كثير من الموضوعات على منصة النقاشات وحصلت على متابعات واسعة

تربعت كثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه على متابعة واسعة في أوساط القراء وحرصت "سبق" على نقل كافة تفاصيل تلك الأحداث وكانت أبرزها ما يلي:





ولي العهد في لقاء تلفازي: مصلحتي رضا المواطنين وأهدف لرفع دخلهم



تناول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية الثلاثاء الماضي.



وأكد سمو ولي العهد أن النفط خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط.



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‏#خادم_الحرمين يثمِّن جهود الأجهزة الحكومية الخاصة وغير الربحية والمواطنين لتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"



عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.



وفي بداية الجلسة، نوه مجلس الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ في قمة القادة حول المناخ، التي جسَّدت الدور الريادي للمملكة ومبادراتها النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، ودعمها الكبير لبرامج الطاقة النظيفة والابتكارات، والتحول إلى المشروعات الخضراء المستهدفة في (رؤية 2030)، وجهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتَين دوليتَين للحد من تدهور الأراضي، وحماية الشُّعب المرجانية.



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‏‫#النيابة_العامة تباشر التحقيق مع مواطن قام بالاعتداء على الممتلكات العامة وكتب عبارات مسيئة



صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق تجاه المواطن سلطان ع س غ، لقيامه بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمجرم وفقاً لنظام حماية المرافق العامة، ونشره لمحتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي صور تعديه على الممتلكات العامة والمجرم وفقاً للمادة (٦/أ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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منسوبات أمن الطرق ينفذن مهام الضبط ومتابعة نظامية دخول المعتمرين



تقف شرطيات أمن الطرق بجانب رجال أمن الطرق لتنفيذ مهام الضبط الأمني، ومتابعة نظامية دخول المعتمرين.



وأبرز تقرير متلفز دور ومهام مجندات القوات الخاصة لأمن الطرق، اللاتي يقفن على مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة للتحقق من قائدات المركبات، وتأدية المهام المتعلقة بالسيدات القادمات إلى مكة.



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تغيير ملحوظ.. الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي



في تغيير ملحوظ في لهجتها، أشادت الرئاسة التركية الاثنين الماضي، بالمحاكمة التي أجرتها المملكة وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.



وتفصيلاً، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن السعودية أجرت المحاكمات، لقد اتخذوا قراراً لذلك، ونحن نحترم هذا القرار؛ وفق "رويترز".



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‏لا صحة لما يتم تداوله حول قبول المملكة المنتجات الغذائية المرفوضة في ‫#أوروبا

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نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ما يتم تداوله حول قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا أو غيرها من البلدان بسبب بقايا المبيدات أو أي أسباب تتعلق بسلامة المنتجات، كما تؤكدان بأنهما تطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية بما يضمن سلامتها ومأمونيتها.



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نيران تشتعل وجانيان يُكبّلان.. محاولة فاشلة لإحراق مقر السفير السعودي في ‫#لندن



ألقت الشرطة البريطانية في لندن، مساء أول أمس الجمعة، القبض على شخصَيْن حاولا إحراق مقر إقامة السفير السعودي لدى بريطانيا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه شُوهد رجلان في منتصف العمر كانا بالقرب من المبنى الرسمي الذي يقيم فيه السفير السعودي عند الساعة الواحدة والنصف مساءً قبل أن يلقي أحدهما شيئاً فوق البوابة؛ ما أدّى إلى اشتعال النيران في عددٍ من الشجيرات.



‏‪sabq.org/D7B5HP







عدد مستخدمي تطبيق "توكلنا" يتجاوز 20 مليون مستخدم



تخطى عدد مستخدمي تطبيق (توكلنا) في رقم قياسي جديد، حاجز الـ20 مليون مستخدم؛ محققاً نمواً في عدد "المستخدمين الجدد" خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ3 ملايين مستخدم؛ مما يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به التطبيق بصفته أحد الحلول الرقمية التي قدمتها (سدايا) للإسهام في احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والمحافظة على صحة المجتمع.



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محاكمة المجلة الفرنسية المسيئة للنبي: محامٍ سعودي يتطوع.. وهذا ما كشفه



بدأ محامٍ سعودي التطوع لمقاضاة المجلة الفرنسية شارلي إيبدو، التي نشرت جملة من الرسومات المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم- منذ ستة أشهر، وأثارت غضباً عارماً في أوساط المسلمين.

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تفاصيل واقعة خطف طفلة مكة ترويها أسرتها لـ‫ #سبق: بدايتها حيلة خصومات



تكشفت لـ"سبق" تفاصيل موسعة حول قضية خطف طفلة مكة من أحد المستشفيات من قِبَل مقيمة، وتمكُّن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبطها في وقت وجيز.



وتعود التفاصيل، كما رواها شقيق المرأة "أم الطفلة" وهو برماوي الجنسية لـ"سبق"، إلى أن أخته تعرّفت على امرأة من بنات جنسيتها أثناء مراجعتها لمتابعة الحمل قبل الولادة بأيام، وبالتحديد في صالة الانتظار بالمستشفى الخاص، وطلبت رقمها للتواصل معها من باب تقديم الخدمة لها من خصومات ونحوها تخص المستشفى بحكم علاقتها بذات المستشفى الخاص.



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‏#الشؤون_الإسلامية تغلق 18 مسجداً مؤقتاً وتعيد فتح 13 مسجداً



أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 18 مسجداً مؤقتاً في خمس مناطق؛ وذلك بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلق خلال 84 يوماً 961 مسجداً، جرى فتح 921 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.



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