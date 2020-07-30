الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 من ذي الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.



وأفاد بيان صدر عن الديوان الملكي اليوم بأن خادم الحرمين الشريفين بصحة جيدة وتمام العافية.

وتابع البيان، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.