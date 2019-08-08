الحبشان لـ"سبق": "الحوكمة الرياضية" تطوِّر العمل.. وتساعد بجذب وتشجيع الاستثمارات

أكد أنها تأتي وفقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي

أشاد المستشار القانوني الدكتور خالد الحبشان بورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة الخميس الماضي في جدة لممثلي الأندية السعودية الـ170، وممثلي الاتحادات؛ وذلك لتسليط الضوء على التفاصيل كافة المتعلقة باستراتيجية دعم الأندية التي أعلنتها الهيئة في 20 يوليو الماضي بهدف وضع آلية دعم للأندية الرياضية، تضمن استدامتها ماليًّا وإداريًّا.

وقال لـ"سبق": "حظيت الحوكمة الرياضية بنصيب عشرين مليون ريال لتطوير منظومة عملها. ولما لها من أهمية أصبح من حق أندية دوري المحترفين البالغ عددها 16 ناديًا الحصول على دعم إضافي في حال تطويرها أربعة محاور رئيسية، هي: (الحوكمة - البنية التحتية - القاعدة الجماهيرية - الألعاب المختلفة)".

وأضاف: "لما كان للحوكمة الرياضية من أهمية في تطوير العمل الرياضي بجوانبه الإدارية والمالية كافة فقد تقرر إعداد لائحة تخص الأندية الرياضية؛ وذلك لحماية الأندية من الإفلاس في حال الخصخصة والاستثمار".

وتابع الحبشان لإعطاء مزيد من الإيضاح عن ما هي الحوكمة، ومدى أهميتها في المجال الرياضي: "عُرفت الحوكمة بأنها مجموعة من القواعد التنظيمية، تضبط عمل الشركة من الداخل، وتحمي حقوق أصحاب المصلحة فيها".

وأشار إلى أن الحوكمة كذلك تسعى إلى ضمان وضبط السلوك والتوازن في تحقيق مصالح جميع الأطراف، وكيفية الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر.

وكشف المستشار القانوني أنه ازداد الاهتمام بمفهوم الحوكمة في الحقبة القليلة الماضية بسبب الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية التي شهدتها الكثير من دول العالم، ومن أهم أسبابها التلاعب بالمعاملات المالية والمحاسبية، وعدم وجود رقابة داخلية عليها، وضعف في آلية الإفصاح والشفافية في تقارير مجلس الإدارة. ولما كانت هذه المعايير من الأهمية أيضًا في المجال الرياضي فقد عكفت الهيئة وفق رؤية 2030 على الاهتمام بهذا الجانب؛ لما له من أهمية في تطوير بيئة العمل الرياضي للانفتاح المستقبلي تجاه الخصخصة والاستثمار.

وأفاد بأن الحوكمة الرياضية -وفقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي- ترتكز على معايير عدة، هي:

1- ضمان وجود أسس لإطار فعال لحوكمة الشركات، وأن تكون فيه المسؤوليات واضحة بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة (مصفوفة الصلاحيات).

2- حفظ حقوق جميع المساهمين (الأعضاء العاديين والذهبيين) وفقًا للتحديث الأخير في لائحة الأندية الأساسية.

3- المعاملة المتساوية بين المساهمين (الأعضاء).

4- دور أصحاب المصالح في أساليب إدارة الشركة.

5-الإفصاح والشفافية عن جميع المعلومات الجوهرية التي تهم الجميع.

6- مسؤوليات مجلس الإدارة تشمل هيكلة المجلس وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه، ومهامهم الأساسية، ودوره الإشرافي.

لذلك أصبحت للحوكمة ضرورة في بيئة الأعمال، سواء كانت رياضية أو شركات؛ فالحوكمة تلعب دورًا فعالاً في محاربة الفساد الإداري والمالي، وتلعب دورًا مهمًّا في تطوير الاقتصاد؛ فالأندية التي تطبق نظام حوكمة فعالاً تكون سببًا في الحصول على ميزة تنافسية للاقتصاد، وجذب وتشجيع الاستثمارات.