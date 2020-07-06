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"كورونا" يستمر في الانتشار بالجزائر.. إصابة 463 شخصًا جديدًا

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 16.404

سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 463 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16404 حالات.

وبيَّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي أن اللجنة سجلت 7 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 959 وفاة.

وأشار إلى تسجيل مغادرة 392 شخصًا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11884 حالة.


فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يستمر في الانتشار بالجزائر.. إصابة 463 شخصًا جديدًا
سبق

سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 463 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16404 حالات.

وبيَّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي أن اللجنة سجلت 7 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 959 وفاة.

وأشار إلى تسجيل مغادرة 392 شخصًا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11884 حالة.


06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:28 PM

"كورونا" يستمر في الانتشار بالجزائر.. إصابة 463 شخصًا جديدًا

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 16.404

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 463 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16404 حالات.

وبيَّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي أن اللجنة سجلت 7 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 959 وفاة.

وأشار إلى تسجيل مغادرة 392 شخصًا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11884 حالة.


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