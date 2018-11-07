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مدير جوازات القصيم: أهلاً بمقدم سيد الحزم والعزم.. أهلاً بمقدم رجل البناء والنماء

‪ أكد أن فرحة الشعب بلقائه تؤكد مدى اللحمة الوطنية والوفاء منهم لقائد مسيرتهم

أكد مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي، أن منطقة القصيم تبتهج بالزيارة المباركة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

وقال "إن فرحة الشعب بلقائهم قائدهم لتعني مدى اللحمة الوطنية والوفاء من الشعب إلى قائد مسيرتهم, وعندما تتجلى هذه الزيارة الميمونة للقصيم فهي نهج قادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- ومن بعده أبناؤه.

وأضاف "إن فرحتنا بالمنطقة بهذه الزيارة المباركة وما سيتخللها من مشروعات تنموية واقتصادية تعزز مسيرة التنمية والنماء بالمنطقة لما لها من وقع كبير في نفوس أبناء المنطقة".

ولفت النظر إلى أن هذه الزيارة المباركة لتعبر عن مدى ما تحظى به المنطقة من اهتمام ومكانة عظيمة لدى خادم الحرمين الشريفين كبقية المناطق, وما تنعم به البلاد بفضل الله من أمن وأمان، بتوجيهاته الكريمة ووفاء أبناء هذه البلاد، وما تحظى به من تعاون بين المواطنين ورجال الأمن حتى أضحت بلاد الحرمين نبراس القوة ورمز وفاء للعالم العربي والإسلامي.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير جوازات القصيم: أهلاً بمقدم سيد الحزم والعزم.. أهلاً بمقدم رجل البناء والنماء
سبق

أكد مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي، أن منطقة القصيم تبتهج بالزيارة المباركة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

وقال "إن فرحة الشعب بلقائهم قائدهم لتعني مدى اللحمة الوطنية والوفاء من الشعب إلى قائد مسيرتهم, وعندما تتجلى هذه الزيارة الميمونة للقصيم فهي نهج قادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- ومن بعده أبناؤه.

وأضاف "إن فرحتنا بالمنطقة بهذه الزيارة المباركة وما سيتخللها من مشروعات تنموية واقتصادية تعزز مسيرة التنمية والنماء بالمنطقة لما لها من وقع كبير في نفوس أبناء المنطقة".

ولفت النظر إلى أن هذه الزيارة المباركة لتعبر عن مدى ما تحظى به المنطقة من اهتمام ومكانة عظيمة لدى خادم الحرمين الشريفين كبقية المناطق, وما تنعم به البلاد بفضل الله من أمن وأمان، بتوجيهاته الكريمة ووفاء أبناء هذه البلاد، وما تحظى به من تعاون بين المواطنين ورجال الأمن حتى أضحت بلاد الحرمين نبراس القوة ورمز وفاء للعالم العربي والإسلامي.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:17 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:18 PM

مدير جوازات القصيم: أهلاً بمقدم سيد الحزم والعزم.. أهلاً بمقدم رجل البناء والنماء

‪ أكد أن فرحة الشعب بلقائه تؤكد مدى اللحمة الوطنية والوفاء منهم لقائد مسيرتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أكد مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي، أن منطقة القصيم تبتهج بالزيارة المباركة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

وقال "إن فرحة الشعب بلقائهم قائدهم لتعني مدى اللحمة الوطنية والوفاء من الشعب إلى قائد مسيرتهم, وعندما تتجلى هذه الزيارة الميمونة للقصيم فهي نهج قادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- ومن بعده أبناؤه.

وأضاف "إن فرحتنا بالمنطقة بهذه الزيارة المباركة وما سيتخللها من مشروعات تنموية واقتصادية تعزز مسيرة التنمية والنماء بالمنطقة لما لها من وقع كبير في نفوس أبناء المنطقة".

ولفت النظر إلى أن هذه الزيارة المباركة لتعبر عن مدى ما تحظى به المنطقة من اهتمام ومكانة عظيمة لدى خادم الحرمين الشريفين كبقية المناطق, وما تنعم به البلاد بفضل الله من أمن وأمان، بتوجيهاته الكريمة ووفاء أبناء هذه البلاد، وما تحظى به من تعاون بين المواطنين ورجال الأمن حتى أضحت بلاد الحرمين نبراس القوة ورمز وفاء للعالم العربي والإسلامي.

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