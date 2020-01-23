أكد عبدالرحمن الزهراني مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في الأرصاد، أن أجواء المملكة لهذا الأسبوع وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد ستكون باردة إلى شديدة البرودة، خاصة على وسط وشمال المملكة، لافتا إلى أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى ما دون الصفر. وأضاف الزهراني، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستتركز بعدة مناطق في نهاية الأسبوع كما أن السماء ستظل من غائمة إلى غائمة جزئيا ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك. ولفت في مداخلة لبرنامج اليوم على الإخبارية إلى أن تقرير الأرصاد توقع اعتدال درجات الحرارة عن الأيام الماضية مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لكن لا تزال البرودة سائدة خاصة على شمال البلاد. ونصح الزهراني منسوبي التعليم وأولياء الأمور بمتابعة التقارير اليومية للأرصاد لأخذ التدابير اللازمة.

"البرد" و " العودة الحضورية".. هنا نصيحة من مدير "الإنذار المبكر" لأولياء الأمور صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-23 أكد عبدالرحمن الزهراني مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في الأرصاد، أن أجواء المملكة لهذا الأسبوع وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد ستكون باردة إلى شديدة البرودة، خاصة على وسط وشمال المملكة، لافتا إلى أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى ما دون الصفر.



وأضاف الزهراني، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستتركز بعدة مناطق في نهاية الأسبوع كما أن السماء ستظل من غائمة إلى غائمة جزئيا ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك.



ولفت في مداخلة لبرنامج اليوم على الإخبارية إلى أن تقرير الأرصاد توقع اعتدال درجات الحرارة عن الأيام الماضية مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لكن لا تزال البرودة سائدة خاصة على شمال البلاد.



ونصح الزهراني منسوبي التعليم وأولياء الأمور بمتابعة التقارير اليومية للأرصاد لأخذ التدابير اللازمة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 11:50 AM

"البرد" و " العودة الحضورية".. هنا نصيحة من مدير "الإنذار المبكر" لأولياء الأمور الزهراني: حالة الانخفاض سائدة رغم الاعتدال الطفيف بدرجات الحرارة ببعض المناطق





A A A





1 مشاركة

أكد عبدالرحمن الزهراني مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في الأرصاد، أن أجواء المملكة لهذا الأسبوع وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد ستكون باردة إلى شديدة البرودة، خاصة على وسط وشمال المملكة، لافتا إلى أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى ما دون الصفر.



وأضاف الزهراني، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستتركز بعدة مناطق في نهاية الأسبوع كما أن السماء ستظل من غائمة إلى غائمة جزئيا ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك.



ولفت في مداخلة لبرنامج اليوم على الإخبارية إلى أن تقرير الأرصاد توقع اعتدال درجات الحرارة عن الأيام الماضية مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لكن لا تزال البرودة سائدة خاصة على شمال البلاد.



ونصح الزهراني منسوبي التعليم وأولياء الأمور بمتابعة التقارير اليومية للأرصاد لأخذ التدابير اللازمة.