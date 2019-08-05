"المالية" تؤكد جاهزية المشروعات التي كُلفت بها الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وجَّه معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بتشكيل وفد من قيادات الوزارة للوقوف على مشاريع الحرم المكي والمنطقة المركزية التي تشرف عليها الوزارة، ممثلة بمكتب إدارة المشاريع، منها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، والعناصر المرتبطة به، ومجمع الدوائر الحكومية، ومركز الخدمات العامة بالشميسي، ومراكز الإيواء في المعيصم والمشاعر المقدسة، ومركز العمليات الأمنية 911، ومحطات النقل الترددي المؤقتة، وطريق الدائري الأول.. وكذلك الاجتماع مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة في لجنة الحج المركزية.

وتفقد وفد وزارة المالية توسعة المسجد الحرام من جهة الشامية التي تم إنشاؤها بشكل دائري، يلائم اتجاه القبلة وحركة المصلين، وذلك بعروض ومسطحات تناسب أعداد الزائرين الحاليين في وقت الذروة، وكذلك الزيادة المتوقعة في السنوات القادمة. وستزداد في مشروع التوسعة إجمالي الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف بعد استكمال عناصره كافة من 600 ألف مُصلٍّ إلى (1.700.000) مُصلٍّ. وتعد هذه التوسعة الأكبر على مدار التاريخ.

كما وقف الوفد على جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي المخصص للجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج؛ وذلك لاستقبال 10 آلاف موظف حكومي، مؤكدًا جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج والمستفيدين من الإخلاء في حالات الطوارئ لا قدر الله؛ إذ تم تجهيز (4) مراكز بمساحة إجمالية تصل إلى 400 ألف متر مربع، تشمل "مركز الإيواء بمزدلفة، مركز الإيواء بمنى، مركز الإيواء بعرفة 1، مركز الإيواء بعرفة 2"، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف حاج، جميعها مهيَّأة بالتكييف والفُرش ووسائل السلامة حسب شروط الدفاع المدني.

وفي ختام الجولة التفقدية أكد الوفد جاهزية المشروعات التي كُلفت بها الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج، كما اجتمع مع المسؤولين كافة في الجهات ذات العلاقة في لجنة الحج المركزية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن.

من جانبه، أشاد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمركز العمليات الموحد 911، اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش، بجهود وزارة المالية في التنفيذ والإشراف بعد تنفيذ مبنى مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي، وبيّن أن آلية تنفيذ مبنى المجمع أسهمت في توفير البيئة المناسبة للموظفين التي تساعدهم على تنفيذ المهام الموكلة لهم بشكل مميز. ونوه اللواء الطياش بجهود الوزارة في التنفيذ والإشراف على مبنى مركز العمليات الموحد ٩١١، عادًّا المشروع من المنشآت النوعية التي أقامتها وزارة المالية.