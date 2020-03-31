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بغداد: تسيير رحلة جوية رابعة لإعادة 212 مواطنًا عراقيًا عالقًا في مصر

أعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر.

فيروس كورونا الجديد

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بغداد: تسيير رحلة جوية رابعة لإعادة 212 مواطنًا عراقيًا عالقًا في مصر
سبق

أعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
05:49 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:34 PM

بغداد: تسيير رحلة جوية رابعة لإعادة 212 مواطنًا عراقيًا عالقًا في مصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر.

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