أعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا. وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر.

بغداد: تسيير رحلة جوية رابعة لإعادة 212 مواطنًا عراقيًا عالقًا في مصر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-31 أعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 05:49 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 07:34 PM

بغداد: تسيير رحلة جوية رابعة لإعادة 212 مواطنًا عراقيًا عالقًا في مصر





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أعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر.