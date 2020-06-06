توقّع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار اليوم السبت وليلة الأحد، متفاوتة من مكان إلى آخر، مشيرًا إلى أنها ستكون خفيفة لمتوسطة، وذلك على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وشرقها وحائل. وقال "الحصيني": "يتوقّع هبوب رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة". وفي سياق آخر أضاف: "اليوم السبت آخر الكنة وغدًا الأحد ١٤٤١/١٠/١٥هـ 2020/6/7م أول أيام مربعانية القيظ مع ظهور أول طوالعها وهي"الثريا". وأردف "الحصيني": "أيام مربعانية القيظ 40 يوماً مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان مع الإعلان عن بداية الصيف فلكيّاً الأحد 1441/10/29هـ". وتابع الحصيني يقول: متوقّع أن يستمرّ الصيف حتى تاريخ 1442/1/18هـ "6 سبتمبر" موعد دخول أول أنواء الخريف "الجبهة" في بلادنا أما فلكيّاً 1442/2/5هـ "22 سبتمبر 2020"؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل، ومتوقع أن تكون حرارة الصيف هذا العام 1441هـ 2020 ميلادي حول معدلاتها الطبيعية إن شاء الله. وزاد: تقلّ الأمطار ويجفّ العشب وتختفي الحشرات الربيعية فيها طباخ اللون عند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة؛ مثل الزكام وضربات الشمس والإجهاد، ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها والله الحافظ.

آخر الكنة وأول القيظ.. طقس اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني": هنا الهطولات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-06 توقّع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار اليوم السبت وليلة الأحد، متفاوتة من مكان إلى آخر، مشيرًا إلى أنها ستكون خفيفة لمتوسطة، وذلك على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وشرقها وحائل.



وقال "الحصيني": "يتوقّع هبوب رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة".



وفي سياق آخر أضاف: "اليوم السبت آخر الكنة وغدًا الأحد ١٤٤١/١٠/١٥هـ 2020/6/7م أول أيام مربعانية القيظ مع ظهور أول طوالعها وهي"الثريا".



وأردف "الحصيني": "أيام مربعانية القيظ 40 يوماً مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان مع الإعلان عن بداية الصيف فلكيّاً الأحد 1441/10/29هـ".



وتابع الحصيني يقول: متوقّع أن يستمرّ الصيف حتى تاريخ 1442/1/18هـ "6 سبتمبر" موعد دخول أول أنواء الخريف "الجبهة" في بلادنا أما فلكيّاً 1442/2/5هـ "22 سبتمبر 2020"؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل، ومتوقع أن تكون حرارة الصيف هذا العام 1441هـ 2020 ميلادي حول معدلاتها الطبيعية إن شاء الله.



وزاد: تقلّ الأمطار ويجفّ العشب وتختفي الحشرات الربيعية فيها طباخ اللون عند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة؛ مثل الزكام وضربات الشمس والإجهاد، ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها والله الحافظ.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 01:26 PM

آخر الكنة وأول القيظ.. طقس اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني": هنا الهطولات فيما توقّع هبوب رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة





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توقّع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار اليوم السبت وليلة الأحد، متفاوتة من مكان إلى آخر، مشيرًا إلى أنها ستكون خفيفة لمتوسطة، وذلك على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وشرقها وحائل.



وقال "الحصيني": "يتوقّع هبوب رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة".



وفي سياق آخر أضاف: "اليوم السبت آخر الكنة وغدًا الأحد ١٤٤١/١٠/١٥هـ 2020/6/7م أول أيام مربعانية القيظ مع ظهور أول طوالعها وهي"الثريا".



وأردف "الحصيني": "أيام مربعانية القيظ 40 يوماً مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان مع الإعلان عن بداية الصيف فلكيّاً الأحد 1441/10/29هـ".



وتابع الحصيني يقول: متوقّع أن يستمرّ الصيف حتى تاريخ 1442/1/18هـ "6 سبتمبر" موعد دخول أول أنواء الخريف "الجبهة" في بلادنا أما فلكيّاً 1442/2/5هـ "22 سبتمبر 2020"؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل، ومتوقع أن تكون حرارة الصيف هذا العام 1441هـ 2020 ميلادي حول معدلاتها الطبيعية إن شاء الله.



وزاد: تقلّ الأمطار ويجفّ العشب وتختفي الحشرات الربيعية فيها طباخ اللون عند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة؛ مثل الزكام وضربات الشمس والإجهاد، ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها والله الحافظ.