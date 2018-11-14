النفط يسجل أدنى مستوى له خلال عام بفعل مخاوف ضعف الطلب

العقود الأميركية الآجلة منيت بأكبر خسارة يومية منذ ثلاث سنوات

تسارع هبوط النفط، ومنيت العقود الأميركية الآجلة بأكبر خسارة يومية في أكثر من ثلاث سنوات، بفعل استمرار المخاوف من ضعف في الطلب العالمي وفائض المعروض، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أغلقت العقود الأميركية الآجلة منخفضة 7.1 بالمئة في تراجع لليوم الثاني عشر على التوالي، ليسجل الخام أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017. وجرى التعامل على أكثر من 980 ألف عقد.

وقال تجار إن الهبوط امتداد لما حدث يوم الاثنين بفعل تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تضمنت في فحواها ضغطاً على منظمة أوبك لإثنائها عن المضي قدماً في خفض الإمدادات لدعم السوق.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 4.24 دولارات، أو ما يعادل 7.1 في المئة، لتبلغ في التسوية 55.69 دولاراً للبرميل، مسجلة أكبر تراجع يومي منذ سبتمبر أيلول 2015.

وخسر الخام الأميركي 28 بالمئة، منذ أن بلغ مستوى ذروة في أوائل أكتوبر، فيما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت 4.65 دولارات، أو ما يعادل 6.6 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 65.47 دولاراً للبرميل، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ تموز.

وخسر برنت 25 بالمئة منذ بلوغه أعلى مستوى في أربع سنوات في أوائل أكتوبر، علماً أن الخام الآن عند مستويات لم يبلغها منذ مارس.

ومن جهتها، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.29 مليون برميل يومياً العام القادم، بانخفاض 70 ألف برميل يومياً عما توقعته الشهر الماضي، في رابع خفض متتال لتوقعاتها.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى أن إنتاجها النفطي شهد مزيداً من الارتفاع في أكتوبر بواقع 127 ألف برميل يومياً إلى 32.90 مليون برميل يومياً.