لعملاء "الراجحي".. الخدمات معلقة 8 ساعات بداية من منتصف الليلة

المصرف يعتذر ويؤكد: نعمل على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل

أفاد مصرف الراجحي، اليوم الخميس، بأن جميع خدماته المصرفية ستكون غير متاحة اعتبارًا من الساعة 00:00 صباح يوم غد الجمعة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وقال المصرف: عميلنا العزيز.. نعمل حالياً على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل.



وأضاف: نعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك.