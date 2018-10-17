لعملاء "الراجحي".. الخدمات معلقة 8 ساعات بداية من منتصف الليلة
المصرف يعتذر ويؤكد: نعمل على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل
أفاد مصرف الراجحي، اليوم الخميس، بأن جميع خدماته المصرفية ستكون غير متاحة اعتبارًا من الساعة 00:00 صباح يوم غد الجمعة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وقال المصرف: عميلنا العزيز.. نعمل حالياً على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل.
مصرف الراجحي
وأضاف: نعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك.
لعملاء "الراجحي".. الخدمات معلقة 8 ساعات بداية من منتصف الليلة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-17
أفاد مصرف الراجحي، اليوم الخميس، بأن جميع خدماته المصرفية ستكون غير متاحة اعتبارًا من الساعة 00:00 صباح يوم غد الجمعة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وقال المصرف: عميلنا العزيز.. نعمل حالياً على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل.
وأضاف: نعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك.
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:34 PM
لعملاء "الراجحي".. الخدمات معلقة 8 ساعات بداية من منتصف الليلة
المصرف يعتذر ويؤكد: نعمل على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل
أفاد مصرف الراجحي، اليوم الخميس، بأن جميع خدماته المصرفية ستكون غير متاحة اعتبارًا من الساعة 00:00 صباح يوم غد الجمعة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وقال المصرف: عميلنا العزيز.. نعمل حالياً على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل.
وأضاف: نعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك.