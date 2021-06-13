أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ممثلة في إدارة نشاط الطلاب - القسم العلمي، المسابقة العلمية لمكافحة جائحة كورونا "كوفيد -19" لخريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارات البحث العلمي والتخطيط والتصدي لمواجهة جائحة كورونا بالتقنيات الحديثة، واكتشاف طرق جديدة وفعالة باستخدام التقنيات الحديثة في المعالجة والتكيف مع جائحة كورونا وما بعد الجائحة. وقال مدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي: إن المسابقة التي تم إطلاقها بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا تستهدف خريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات، وذلك من خلال طرح أفكار مبتكرة وواعدة لمواجهة ومكافحة جائحة كورونا، باستخدام التقنيات الحديثة والرقمية، والتي تهدف لاستثمار قدرات الطلاب والطالبات العلمية، والتي تعقد بشكل جديد وبطريقة إلكترونية تفاعلية من خلال البحث العلمي، وترسخ فكرة وأهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الرقمية. ودعا "العتيبي" جميع الخريجين للمشاركة واستغلال أوقات فراغهم خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذها بطريقة إرسال البحوث أو المشاريع أو التطبيقات إلى لجنة التحكيم بالمسابقة، والتي تخضع إلى تدقيق لتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمسابقة، من فريق العمل المشكل من قسم النشاط العلمي مشكورا، وفريق من المختصين من جامعة الأعمال، وفي ختام المسابقة يُمنح الفائزون جوائز قيمة تتمثل في خصومات لمنح دراسية في جامعة الأعمال بجدة وأجهزة روبوت وشهادات للمشاركين.

"روبوت" ضمن جوائزها.. مسابقة لخريجي الثانوية بجدة تستهدف "كورونا" عبدالله الراجحي سبق 2020-06-13 أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ممثلة في إدارة نشاط الطلاب - القسم العلمي، المسابقة العلمية لمكافحة جائحة كورونا "كوفيد -19" لخريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارات البحث العلمي والتخطيط والتصدي لمواجهة جائحة كورونا بالتقنيات الحديثة، واكتشاف طرق جديدة وفعالة باستخدام التقنيات الحديثة في المعالجة والتكيف مع جائحة كورونا وما بعد الجائحة.



وقال مدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي: إن المسابقة التي تم إطلاقها بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا تستهدف خريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات، وذلك من خلال طرح أفكار مبتكرة وواعدة لمواجهة ومكافحة جائحة كورونا، باستخدام التقنيات الحديثة والرقمية، والتي تهدف لاستثمار قدرات الطلاب والطالبات العلمية، والتي تعقد بشكل جديد وبطريقة إلكترونية تفاعلية من خلال البحث العلمي، وترسخ فكرة وأهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الرقمية.



ودعا "العتيبي" جميع الخريجين للمشاركة واستغلال أوقات فراغهم خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذها بطريقة إرسال البحوث أو المشاريع أو التطبيقات إلى لجنة التحكيم بالمسابقة، والتي تخضع إلى تدقيق لتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمسابقة، من فريق العمل المشكل من قسم النشاط العلمي مشكورا، وفريق من المختصين من جامعة الأعمال، وفي ختام المسابقة يُمنح الفائزون جوائز قيمة تتمثل في خصومات لمنح دراسية في جامعة الأعمال بجدة وأجهزة روبوت وشهادات للمشاركين.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 02:51 PM

"روبوت" ضمن جوائزها.. مسابقة لخريجي الثانوية بجدة تستهدف "كورونا" تدريب وتحفيز الطلاب على مهارات البحث والتخطيط والتصدي من أولوياتها





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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ممثلة في إدارة نشاط الطلاب - القسم العلمي، المسابقة العلمية لمكافحة جائحة كورونا "كوفيد -19" لخريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارات البحث العلمي والتخطيط والتصدي لمواجهة جائحة كورونا بالتقنيات الحديثة، واكتشاف طرق جديدة وفعالة باستخدام التقنيات الحديثة في المعالجة والتكيف مع جائحة كورونا وما بعد الجائحة.



وقال مدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي: إن المسابقة التي تم إطلاقها بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا تستهدف خريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات، وذلك من خلال طرح أفكار مبتكرة وواعدة لمواجهة ومكافحة جائحة كورونا، باستخدام التقنيات الحديثة والرقمية، والتي تهدف لاستثمار قدرات الطلاب والطالبات العلمية، والتي تعقد بشكل جديد وبطريقة إلكترونية تفاعلية من خلال البحث العلمي، وترسخ فكرة وأهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الرقمية.



ودعا "العتيبي" جميع الخريجين للمشاركة واستغلال أوقات فراغهم خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذها بطريقة إرسال البحوث أو المشاريع أو التطبيقات إلى لجنة التحكيم بالمسابقة، والتي تخضع إلى تدقيق لتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمسابقة، من فريق العمل المشكل من قسم النشاط العلمي مشكورا، وفريق من المختصين من جامعة الأعمال، وفي ختام المسابقة يُمنح الفائزون جوائز قيمة تتمثل في خصومات لمنح دراسية في جامعة الأعمال بجدة وأجهزة روبوت وشهادات للمشاركين.