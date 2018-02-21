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"البراك": رفع آلية للمقام السامي للاستغناء عن المدارس المستأجرة

في كافة  القرى والهجر

قال وكيل وزارة التعليم للمباني، المهندس يونس بن عمر البراك، إن آلية تم رفعها للمقام السامي؛ للاستغناء عن المدارس المستأجرة كافة في القرى والهجر .

وأشار في كلمته التي ألقاها، اليوم، في لقاء القطاعات الهندسية "كفاءة الأداء"، الذي تنظمه وكالة المباني بشكل سنوي، إلى أنه تم الاستغناء عن 2300 مبنى تعليمي مستأجر خلال 18 شهرًا الماضية، واستيعاب نحو 400 ألف طالب وطالبة كانوا يشغلون مبانٍ تعليمية مستأجرة، حيث تم نقلهم للمباني الحكومية مما ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة .

وأضاف "البراك" أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في مناطق المملكة كافة أقل من 14%، وأن قرابة 3200 مبنى تعليمي مستأجر، يشكل فيه الطلاب والطالبات أقل من مائة طالب وطالبة.

يذكر أن لقاء القطاعات الهندسية "كفاءة الأداء"، الذي تنظمه وكالة المباني بشكل سنوي، يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد من القطاعات الهندسية ذات العلاقة من خارج الوزارة، يصاحبه معرض لمنتجات المشاريع الهندسية.

ويتخلل اللقاء إقامة جلسات وورش عمل متخصصة تركز على التخطيط الشامل لرفع كفاءة الأداء، وترشيد الأنفاق في المباني التعليمية، وأنواع المدارس المستقبلية لتوفير الطاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البراك": رفع آلية للمقام السامي للاستغناء عن المدارس المستأجرة
سبق

قال وكيل وزارة التعليم للمباني، المهندس يونس بن عمر البراك، إن آلية تم رفعها للمقام السامي؛ للاستغناء عن المدارس المستأجرة كافة في القرى والهجر .

وأشار في كلمته التي ألقاها، اليوم، في لقاء القطاعات الهندسية "كفاءة الأداء"، الذي تنظمه وكالة المباني بشكل سنوي، إلى أنه تم الاستغناء عن 2300 مبنى تعليمي مستأجر خلال 18 شهرًا الماضية، واستيعاب نحو 400 ألف طالب وطالبة كانوا يشغلون مبانٍ تعليمية مستأجرة، حيث تم نقلهم للمباني الحكومية مما ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة .

وأضاف "البراك" أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في مناطق المملكة كافة أقل من 14%، وأن قرابة 3200 مبنى تعليمي مستأجر، يشكل فيه الطلاب والطالبات أقل من مائة طالب وطالبة.

يذكر أن لقاء القطاعات الهندسية "كفاءة الأداء"، الذي تنظمه وكالة المباني بشكل سنوي، يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد من القطاعات الهندسية ذات العلاقة من خارج الوزارة، يصاحبه معرض لمنتجات المشاريع الهندسية.

ويتخلل اللقاء إقامة جلسات وورش عمل متخصصة تركز على التخطيط الشامل لرفع كفاءة الأداء، وترشيد الأنفاق في المباني التعليمية، وأنواع المدارس المستقبلية لتوفير الطاقة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
04:05 PM

"البراك": رفع آلية للمقام السامي للاستغناء عن المدارس المستأجرة

في كافة  القرى والهجر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
8,253

قال وكيل وزارة التعليم للمباني، المهندس يونس بن عمر البراك، إن آلية تم رفعها للمقام السامي؛ للاستغناء عن المدارس المستأجرة كافة في القرى والهجر .

وأشار في كلمته التي ألقاها، اليوم، في لقاء القطاعات الهندسية "كفاءة الأداء"، الذي تنظمه وكالة المباني بشكل سنوي، إلى أنه تم الاستغناء عن 2300 مبنى تعليمي مستأجر خلال 18 شهرًا الماضية، واستيعاب نحو 400 ألف طالب وطالبة كانوا يشغلون مبانٍ تعليمية مستأجرة، حيث تم نقلهم للمباني الحكومية مما ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة .

وأضاف "البراك" أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في مناطق المملكة كافة أقل من 14%، وأن قرابة 3200 مبنى تعليمي مستأجر، يشكل فيه الطلاب والطالبات أقل من مائة طالب وطالبة.

يذكر أن لقاء القطاعات الهندسية "كفاءة الأداء"، الذي تنظمه وكالة المباني بشكل سنوي، يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد من القطاعات الهندسية ذات العلاقة من خارج الوزارة، يصاحبه معرض لمنتجات المشاريع الهندسية.

ويتخلل اللقاء إقامة جلسات وورش عمل متخصصة تركز على التخطيط الشامل لرفع كفاءة الأداء، وترشيد الأنفاق في المباني التعليمية، وأنواع المدارس المستقبلية لتوفير الطاقة.

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