سفير خادم الحرمين باليمن يلتقي مبعوث أمين الأمم المتحدة

أطلعه على مشروعات البرنامج السعودي للتنمية والإعمار

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

واستعرض "آل جابر"، خلال اللقاء، جهود المملكة ودول التحالف في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، في ظل الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية المدعومة من قبل إيران.

وأطلع السفير "آل جابر" المسؤول الأممي على خطط ومشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجاء هذا اللقاء في ظل الجهود المتواصلة في إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تنمية وإعمار اليمن للمجتمع الدولي.