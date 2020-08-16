ذهبية سعودية بمعرض الطوابع الدولي ببنغلاديش

"القحطاني" قدّم دراسة الأولى من نوعها في العالم

حصل مبارك بن فيصل القحطاني، الموظف بمؤسسة البريد السعودي والباحث في تاريخ البريد والمتخصص في الطوابع؛ على الميدالية الذهبية بمعرض بنغلاديش الدولي للطوابع، الذي أُقيم "عن بعد" بمشاركة ١٧٠ مشاركًا من مختلف دول العالم خلال الفترة من ٢٩ يوليو ٢٠٢٠ وحتى ١٥ أغسطس ٢٠٢٠.

وكانت الدراسة عن إصدار أول طابع سعودي بأمر المؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، الذي صدر عام 1926م، وقدمت الدراسة في 80 صفحة؛ حيث وضحت أهم التجارب والبروفات والرسائل البريدية وأهم النوادر في هذا الطابع، كما تعتبر هذه الدراسة الوحيدة من نوعها في العالم.

و"القحطاني" عضو بالجمعية السعودية لهواة الطوابع وعدد من الجمعيات في الخليج، وله دراسات مختلفة في أنواع العروض؛ ومنها التاريخ البريدي والموضوعي والتقليدي، وحقق جوائز عديدة منذ بداياته ودخوله عالم الطوابع البريدية.

وقال "القحطاني": "أتشرف بأن أهدي هذا الإنجاز والميدالية الذهبية لقائد الأمة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ولوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على الدعم الذي يحظى به شباب وشابات المملكة في شتى المجالات وخاصة الثقافة، ورسالتها، والذي يأتي من أهم أهدافها الثقافة كنمط حياة والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠".