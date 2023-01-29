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رأتها طالبة بدورة المياه وقُتلت بغرفة المعلمات .. في مدرستنا أفعى 3 أسابيع!

على أثرها أُخليت "ابتدائية ثرمداء" مرة والآباء يطالبون بتنظيف الفتحات وإغلاقها

تسبّبت أفعى في إخلاء ابتدائية ثرمداء بـ "تعليم شقراء" قبل ٣ أسابيع؛ وذلك بعدما شاهدتها إحدى الطالبات في دورة المياه إلا أنها اختفت عن الأنظار رغم محاولات البحث عنها من قِبل المسؤولين في المدرسة، لتخرج لعمال الصيانة، "مساء اليوم"، وتلجأ إلى غرفة المعلمات مما حدا بحرّاس المدرسة لتعقبها وقتلها.

تفصيلاً، مع بداية الفصل الدراسي الثاني فُوجئت إحدى طالبات ابتدائية ثرمداء الابتدائية بأفعى صغيرة في دورة المياه؛ لتبلغ المسؤولات بالمدرسة بما رأت، وعلى الفور تم صرف منسوبات المدرسة وتبليغ الأمن والسلامة بإدارة التعليم.

وبعد حضور مسؤولي الإدارة قاموا بتفتيش المدرسة ونظافتها، إلا أنهم لم يعثروا على الأفعى، وفي يوم الأحد من الأسبوع الثاني حضرت منسوبات المدرسة ولم يعثرن على أثر للأفعى، واستمرت الدراسة ٣ أسابيع والأفعى مختفية في المدرسة.

وفي مساء أمس "الإثنين" وفي أثناء قيام عمال الصيانة ببعض الأعمال في المدرسة، فُوجئوا بمشاهدة الأفعى بالقرب من غرفة المعلمات، وعند تعقبها لجأت إلى غرفة المعلمات واختفت بين أثاث الغرفة، ليحضر حرّاس المدرسة ويبحثوا عنها في الأثاث ويقوموا بقتلها.

من جانبهم، طالب عدد من أولياء الأمور بضرورة تنظيف المدرسة تنظيفاً جيداً لئلا يكون في المدرسة عدد آخر من الأفاعي لم يعثر عليه، معللين ذلك بأن الأفعى صغيرة وهذا يعني إمكانية وجود أفاعٍ أخرى مثلها لأن الغالب أن الأفاعي الصغار تخرج من جحر واحد وتوجد في أماكن متقاربة، مطالبين بضرورة إغلاق الفتحات وإحكام غلق الأبواب الخارجية للمدرسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رأتها طالبة بدورة المياه وقُتلت بغرفة المعلمات .. في مدرستنا أفعى 3 أسابيع!
سبق

تسبّبت أفعى في إخلاء ابتدائية ثرمداء بـ "تعليم شقراء" قبل ٣ أسابيع؛ وذلك بعدما شاهدتها إحدى الطالبات في دورة المياه إلا أنها اختفت عن الأنظار رغم محاولات البحث عنها من قِبل المسؤولين في المدرسة، لتخرج لعمال الصيانة، "مساء اليوم"، وتلجأ إلى غرفة المعلمات مما حدا بحرّاس المدرسة لتعقبها وقتلها.

تفصيلاً، مع بداية الفصل الدراسي الثاني فُوجئت إحدى طالبات ابتدائية ثرمداء الابتدائية بأفعى صغيرة في دورة المياه؛ لتبلغ المسؤولات بالمدرسة بما رأت، وعلى الفور تم صرف منسوبات المدرسة وتبليغ الأمن والسلامة بإدارة التعليم.

وبعد حضور مسؤولي الإدارة قاموا بتفتيش المدرسة ونظافتها، إلا أنهم لم يعثروا على الأفعى، وفي يوم الأحد من الأسبوع الثاني حضرت منسوبات المدرسة ولم يعثرن على أثر للأفعى، واستمرت الدراسة ٣ أسابيع والأفعى مختفية في المدرسة.

وفي مساء أمس "الإثنين" وفي أثناء قيام عمال الصيانة ببعض الأعمال في المدرسة، فُوجئوا بمشاهدة الأفعى بالقرب من غرفة المعلمات، وعند تعقبها لجأت إلى غرفة المعلمات واختفت بين أثاث الغرفة، ليحضر حرّاس المدرسة ويبحثوا عنها في الأثاث ويقوموا بقتلها.

من جانبهم، طالب عدد من أولياء الأمور بضرورة تنظيف المدرسة تنظيفاً جيداً لئلا يكون في المدرسة عدد آخر من الأفاعي لم يعثر عليه، معللين ذلك بأن الأفعى صغيرة وهذا يعني إمكانية وجود أفاعٍ أخرى مثلها لأن الغالب أن الأفاعي الصغار تخرج من جحر واحد وتوجد في أماكن متقاربة، مطالبين بضرورة إغلاق الفتحات وإحكام غلق الأبواب الخارجية للمدرسة.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:40 AM

رأتها طالبة بدورة المياه وقُتلت بغرفة المعلمات .. في مدرستنا أفعى 3 أسابيع!

على أثرها أُخليت "ابتدائية ثرمداء" مرة والآباء يطالبون بتنظيف الفتحات وإغلاقها

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فلاح الجوفان - شقراء
2
15,601

تسبّبت أفعى في إخلاء ابتدائية ثرمداء بـ "تعليم شقراء" قبل ٣ أسابيع؛ وذلك بعدما شاهدتها إحدى الطالبات في دورة المياه إلا أنها اختفت عن الأنظار رغم محاولات البحث عنها من قِبل المسؤولين في المدرسة، لتخرج لعمال الصيانة، "مساء اليوم"، وتلجأ إلى غرفة المعلمات مما حدا بحرّاس المدرسة لتعقبها وقتلها.

تفصيلاً، مع بداية الفصل الدراسي الثاني فُوجئت إحدى طالبات ابتدائية ثرمداء الابتدائية بأفعى صغيرة في دورة المياه؛ لتبلغ المسؤولات بالمدرسة بما رأت، وعلى الفور تم صرف منسوبات المدرسة وتبليغ الأمن والسلامة بإدارة التعليم.

وبعد حضور مسؤولي الإدارة قاموا بتفتيش المدرسة ونظافتها، إلا أنهم لم يعثروا على الأفعى، وفي يوم الأحد من الأسبوع الثاني حضرت منسوبات المدرسة ولم يعثرن على أثر للأفعى، واستمرت الدراسة ٣ أسابيع والأفعى مختفية في المدرسة.

وفي مساء أمس "الإثنين" وفي أثناء قيام عمال الصيانة ببعض الأعمال في المدرسة، فُوجئوا بمشاهدة الأفعى بالقرب من غرفة المعلمات، وعند تعقبها لجأت إلى غرفة المعلمات واختفت بين أثاث الغرفة، ليحضر حرّاس المدرسة ويبحثوا عنها في الأثاث ويقوموا بقتلها.

من جانبهم، طالب عدد من أولياء الأمور بضرورة تنظيف المدرسة تنظيفاً جيداً لئلا يكون في المدرسة عدد آخر من الأفاعي لم يعثر عليه، معللين ذلك بأن الأفعى صغيرة وهذا يعني إمكانية وجود أفاعٍ أخرى مثلها لأن الغالب أن الأفاعي الصغار تخرج من جحر واحد وتوجد في أماكن متقاربة، مطالبين بضرورة إغلاق الفتحات وإحكام غلق الأبواب الخارجية للمدرسة.

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