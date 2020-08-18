بمشاهد الواقع المعزز.. استعادة لحظية لعملية "اغتيال الحريري"

بثتها "العربية".. و"ريفي": الجريمة قرار "إيراني- سوري" نفّذه "حزب الله"

فيما يترقب اللبنانيون، النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي تُصدره بعد 15 عامًا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ استعادت قناة "العربية" لحظة بلحظة وبمشاهد الواقع المعزز، عملية اغتياله التي رحل فيها مع 21 شخصًا آخرين في تفجير هز بيروت في 14 فبراير 2005.

وقد رجّح وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، الذي كان مديرًا عامًّا لقوى الأمن الداخلي وشريكًا في التحقيقات وجمع الأدلة والمعلومات، أن "عملية اغتيال رفيق الحريري ليست وليدة قرار متسرع؛ إنما نتاج مخطط مدبر اتخذه النظامان الإيراني والسوري ونفذه (حزب الله) بدعم لوجيستي من الاستخبارات السورية".

وجَزَم "ريفي"، في حديثه للشرق الوسط، بأن جريمة اغتيال بهذا الحجم وبالتداعيات التي أحدثتها، "لم تكن لتحصل بقرار يتخذه (حزب الله) منفردًا؛ إنما هي ترجمة عملية لقرار مشترك اتخذه النظامان الإيراني والسوري، اللذان أَوْكلا مهمة التنفيذ إلى جهاز أمن الحزب بدعم لوجيستي من الاستخبارات السورية".