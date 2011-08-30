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كورونا في  بريطانيا.. 1108 إصابات جديدة و12 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وفقاً لبيانات وزارة الصحة

سجلت بريطانيا 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41498 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 332752.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محلياً.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في  بريطانيا.. 1108 إصابات جديدة و12 حالة وفاة
سبق

سجلت بريطانيا 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41498 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 332752.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محلياً.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:19 AM

كورونا في  بريطانيا.. 1108 إصابات جديدة و12 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وفقاً لبيانات وزارة الصحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بريطانيا 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41498 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 332752.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محلياً.

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