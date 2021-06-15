المكسيك تسجّل 1175 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19، و39 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230187.
سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19، و39 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230187.
سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19، و39 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230187.
سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19، و39 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230187.