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المكسيك تسجّل 1175 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19، و39 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230187.

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المكسيك تسجّل 1175 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة
سبق

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19، و39 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230187.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
08:21 AM

المكسيك تسجّل 1175 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19، و39 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230187.

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