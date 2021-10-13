أصاب عطل فني منصة سناب شات Snapchat حول العالم، بعدما أبلغ مستخدمون عن أعطال منعتهم من استخدام خدمات التطبيق تماماً.
"سناب شات" يتوقف بشكل مفاجئ في كثير من دول العالم
أصاب عطل فني منصة سناب شات Snapchat حول العالم، بعدما أبلغ مستخدمون عن أعطال منعتهم من استخدام خدمات التطبيق تماماً.
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"سناب شات" يتوقف بشكل مفاجئ في كثير من دول العالمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-13
13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
03:37 PM
"سناب شات" يتوقف بشكل مفاجئ في كثير من دول العالم
أصاب عطل فني منصة سناب شات Snapchat حول العالم، بعدما أبلغ مستخدمون عن أعطال منعتهم من استخدام خدمات التطبيق تماماً.
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