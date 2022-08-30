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"التويجري": قريباً.. نظام إلكتروني لخلافات العمالة المنزلية

بدايةً في الرياض وتليها المنطقة الشرقية

زار مدير عام التسويات العمالية في المملكة سليمان التويجري فرع المنطقة الشرقية؛ لمتابعة جاهزية لجان العمالة المنزلية لإطلاق خدمة إلكترونية يتم عبرها " رفع الشكوى ومتابعتها إلكترونياً سواء من صاحب العمل أو العامل.

وأكد "التويجري" أن ذلك سيتم عبر بوابة خدمات الوزارة الإلكترونية- نظام ودي، العمالة المنزلية، والذي أطلقته الوزارة في العام 1440، وهو نظام يمكِّن طرفي التعاقد من رفع الشكوى ومتابعتها عبر النظام عن بعد الذي اختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف، بعد أن أثبت نظام ودي نجاحه في حل الخلافات العمالية، دون الوصول إلى المحاكم، عبر جلسات مجدولة آليا بين موظف التسوية وطرفي العلاقة التعاقدية، وسيكون ودي للعمالة المنزلية بذات الطريقة، ومن ثم التعميم على أرجاء المملكة.

وشملت زيارة مدير عام التسوية العمالية مكتب العمل بالدمام ومكتب العمل بالخبر، وبدوره ثمّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل هذه الزيارة.

وأوضح "التويجري" أن الخدمات الإلكترونية اختصرت الوقت والجهد على أطراف الخلاف في المشاكل العمالية، وتطبيقه لخلافات العمالة المنزلية سيكون له ذات الأثر، مبيناً أن المنطقة الشرقية حققت المركز الأول في نظام التسوية الودية خلال العام الماضي، ونحن سعداء بتحقيقنا مراكز متقدمة في هذا المجال.

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"التويجري": قريباً.. نظام إلكتروني لخلافات العمالة المنزلية
سبق

زار مدير عام التسويات العمالية في المملكة سليمان التويجري فرع المنطقة الشرقية؛ لمتابعة جاهزية لجان العمالة المنزلية لإطلاق خدمة إلكترونية يتم عبرها " رفع الشكوى ومتابعتها إلكترونياً سواء من صاحب العمل أو العامل.

وأكد "التويجري" أن ذلك سيتم عبر بوابة خدمات الوزارة الإلكترونية- نظام ودي، العمالة المنزلية، والذي أطلقته الوزارة في العام 1440، وهو نظام يمكِّن طرفي التعاقد من رفع الشكوى ومتابعتها عبر النظام عن بعد الذي اختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف، بعد أن أثبت نظام ودي نجاحه في حل الخلافات العمالية، دون الوصول إلى المحاكم، عبر جلسات مجدولة آليا بين موظف التسوية وطرفي العلاقة التعاقدية، وسيكون ودي للعمالة المنزلية بذات الطريقة، ومن ثم التعميم على أرجاء المملكة.

وشملت زيارة مدير عام التسوية العمالية مكتب العمل بالدمام ومكتب العمل بالخبر، وبدوره ثمّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل هذه الزيارة.

وأوضح "التويجري" أن الخدمات الإلكترونية اختصرت الوقت والجهد على أطراف الخلاف في المشاكل العمالية، وتطبيقه لخلافات العمالة المنزلية سيكون له ذات الأثر، مبيناً أن المنطقة الشرقية حققت المركز الأول في نظام التسوية الودية خلال العام الماضي، ونحن سعداء بتحقيقنا مراكز متقدمة في هذا المجال.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
04:27 PM

"التويجري": قريباً.. نظام إلكتروني لخلافات العمالة المنزلية

بدايةً في الرياض وتليها المنطقة الشرقية

A A A
عبدالله السالم - الرياض
1
1,718

زار مدير عام التسويات العمالية في المملكة سليمان التويجري فرع المنطقة الشرقية؛ لمتابعة جاهزية لجان العمالة المنزلية لإطلاق خدمة إلكترونية يتم عبرها " رفع الشكوى ومتابعتها إلكترونياً سواء من صاحب العمل أو العامل.

وأكد "التويجري" أن ذلك سيتم عبر بوابة خدمات الوزارة الإلكترونية- نظام ودي، العمالة المنزلية، والذي أطلقته الوزارة في العام 1440، وهو نظام يمكِّن طرفي التعاقد من رفع الشكوى ومتابعتها عبر النظام عن بعد الذي اختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف، بعد أن أثبت نظام ودي نجاحه في حل الخلافات العمالية، دون الوصول إلى المحاكم، عبر جلسات مجدولة آليا بين موظف التسوية وطرفي العلاقة التعاقدية، وسيكون ودي للعمالة المنزلية بذات الطريقة، ومن ثم التعميم على أرجاء المملكة.

وشملت زيارة مدير عام التسوية العمالية مكتب العمل بالدمام ومكتب العمل بالخبر، وبدوره ثمّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل هذه الزيارة.

وأوضح "التويجري" أن الخدمات الإلكترونية اختصرت الوقت والجهد على أطراف الخلاف في المشاكل العمالية، وتطبيقه لخلافات العمالة المنزلية سيكون له ذات الأثر، مبيناً أن المنطقة الشرقية حققت المركز الأول في نظام التسوية الودية خلال العام الماضي، ونحن سعداء بتحقيقنا مراكز متقدمة في هذا المجال.

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