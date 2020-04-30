عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تعتمد ٤٩ رخصة و١٠٠ قرار لخدمة المواطنين

خلال أسبوع لمختلف الأنشطة وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة

أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار الخدمات دون توقف: اعتماد ١٤ رخصة بناء سكني وتجاري، و٣٥ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية، وإصدار ٦ قرارات مساحية، و٩٤ رخصة بلدية للمنشآت التجارية.