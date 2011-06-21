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وزير الصحة يشهد توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز النشاط البدني

ليكون جزءاً من الرعاية الصحية وإبراز دوره في التحسين

شهد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدى الشركات في المجال الرياضي؛ لتعزيز النشاط البدني ليكون جزءاً من الرعاية الصحية وإبراز دوره في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة نحو مجتمع صحي.

وتتضمّن المذكرة التي وُقّعت مع شركة "لجام" الرياضية، التعاون في مجال تعزيز الصحة، وتقديم البرامج الوقائية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال النشاط البدني لأفراد المجتمع كافة.

وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يشهد توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز النشاط البدني
سبق

شهد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدى الشركات في المجال الرياضي؛ لتعزيز النشاط البدني ليكون جزءاً من الرعاية الصحية وإبراز دوره في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة نحو مجتمع صحي.

وتتضمّن المذكرة التي وُقّعت مع شركة "لجام" الرياضية، التعاون في مجال تعزيز الصحة، وتقديم البرامج الوقائية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال النشاط البدني لأفراد المجتمع كافة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
03:51 PM

وزير الصحة يشهد توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز النشاط البدني

ليكون جزءاً من الرعاية الصحية وإبراز دوره في التحسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدى الشركات في المجال الرياضي؛ لتعزيز النشاط البدني ليكون جزءاً من الرعاية الصحية وإبراز دوره في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة نحو مجتمع صحي.

وتتضمّن المذكرة التي وُقّعت مع شركة "لجام" الرياضية، التعاون في مجال تعزيز الصحة، وتقديم البرامج الوقائية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال النشاط البدني لأفراد المجتمع كافة.

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