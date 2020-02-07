الصين تعلن 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا .. والإجمالي 636 حالة وفاة

إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس يسجل 69 وفاة

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس ارتفع إلى 636 حالة حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

ومن بين العدد الإجمالي، سجّل إقليم هوبي- وسط البلاد، ومركز تفشي الفيروس- 69 حالة وفاة؛ منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي أنحاء بر الصين الرئيس كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة، الخميس، ومن ثم يصل إجمالي عدد المصابين، إلى 31161 مصاباً.

وفي إقليم هوبي، زادت الإصابات بواقع 2447 حالة، وبلغ العدد الإجمالي به 22112 إصابة.. وزاد عدد المصابين في ووهان إلى 1501 يوم الخميس.