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لجنة تنظيم سكن العمالة بجدة تحدّد 10 شروط صحية للمواقع خلال كورونا

بعد الكشف الطبي على 57228 عاملًا واكتشاف 6 مجمعات بها حالات إصابة

حددت لجنة تنظيم سكن العمالة بمحافظة جدة، عشرة شروط صحية لمواقع سكن العمال خلال أزمة كورونا.

وتتضمن هذه الشروط موافقة البلدية المختصة على الموقع، وألا يتسبّب في إيذاء المساكن المجاورة، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، وأن يكون بعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات، وارتفاع أرضية الموقع وعدم تعريضها للسيول والانسجام مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية، ووضع لوحة للشركة التي يتبعها العاملون، وتوافر مصادر المياه والكهرباء الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون السكن بعيداً عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو.

واقترحت اللجنة الاستفادة من المجمعات السكنية التابعة لهيئة مدن في المدينة الصناعية؛ لتخفيف الضغط على المدارس وجعلها للطوارئ في حال احتياجها.

وكانت اللجنة قد قامت بالكشف الطبي على 57228 عاملًا، وتم اكتشاف حالات للإصابة بفيروس كورونا في 6 مجمعات سكنية لشركات كبرى بجدة تقع خارج المنطقة الصناعية.

فيروس كورونا الجديد

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لجنة تنظيم سكن العمالة بجدة تحدّد 10 شروط صحية للمواقع خلال كورونا
سبق

حددت لجنة تنظيم سكن العمالة بمحافظة جدة، عشرة شروط صحية لمواقع سكن العمال خلال أزمة كورونا.

وتتضمن هذه الشروط موافقة البلدية المختصة على الموقع، وألا يتسبّب في إيذاء المساكن المجاورة، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، وأن يكون بعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات، وارتفاع أرضية الموقع وعدم تعريضها للسيول والانسجام مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية، ووضع لوحة للشركة التي يتبعها العاملون، وتوافر مصادر المياه والكهرباء الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون السكن بعيداً عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو.

واقترحت اللجنة الاستفادة من المجمعات السكنية التابعة لهيئة مدن في المدينة الصناعية؛ لتخفيف الضغط على المدارس وجعلها للطوارئ في حال احتياجها.

وكانت اللجنة قد قامت بالكشف الطبي على 57228 عاملًا، وتم اكتشاف حالات للإصابة بفيروس كورونا في 6 مجمعات سكنية لشركات كبرى بجدة تقع خارج المنطقة الصناعية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:56 PM

لجنة تنظيم سكن العمالة بجدة تحدّد 10 شروط صحية للمواقع خلال كورونا

بعد الكشف الطبي على 57228 عاملًا واكتشاف 6 مجمعات بها حالات إصابة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,345

حددت لجنة تنظيم سكن العمالة بمحافظة جدة، عشرة شروط صحية لمواقع سكن العمال خلال أزمة كورونا.

وتتضمن هذه الشروط موافقة البلدية المختصة على الموقع، وألا يتسبّب في إيذاء المساكن المجاورة، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، وأن يكون بعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات، وارتفاع أرضية الموقع وعدم تعريضها للسيول والانسجام مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية، ووضع لوحة للشركة التي يتبعها العاملون، وتوافر مصادر المياه والكهرباء الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون السكن بعيداً عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو.

واقترحت اللجنة الاستفادة من المجمعات السكنية التابعة لهيئة مدن في المدينة الصناعية؛ لتخفيف الضغط على المدارس وجعلها للطوارئ في حال احتياجها.

وكانت اللجنة قد قامت بالكشف الطبي على 57228 عاملًا، وتم اكتشاف حالات للإصابة بفيروس كورونا في 6 مجمعات سكنية لشركات كبرى بجدة تقع خارج المنطقة الصناعية.

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