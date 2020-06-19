المكسيك: تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكورونا
5662 حالة و667 وفاة
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 5662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و667 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 165455 إصابة و19747 وفاة.
وكانت الحكومة قد قالت إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.
فيروس كورونا الجديد
المكسيك: تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-19
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 5662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و667 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 165455 إصابة و19747 وفاة.
وكانت الحكومة قد قالت إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:11 PM
المكسيك: تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكورونا
5662 حالة و667 وفاة
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 5662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و667 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 165455 إصابة و19747 وفاة.
وكانت الحكومة قد قالت إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.