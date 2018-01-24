مركز الطب البديل والتكميلي يطرح وظائف شاغرة

للرجال والنساء في عدة مسميات "فنية وإدارية"

أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدة مسميات "فنية وإدارية" للعمل في مقر المركز في مدينة الرياض.

ودعا المركز الراغبين في العمل لديه إلى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني jobs@nccam.gov.sa اعتبارًا من يوم الأحد القادم 21/05/1440ه ولمدة أسبوع.

وأوضح أنه يمكن الاطلاع على المسميات من خلال زيارة موقع المركز الإلكتروني www.nccam.gov.sa .