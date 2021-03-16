وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.

نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.

"الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا مهنا التميمي سبق 2020-03-15 نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.

وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.



15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 11:18 PM

"الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا شددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية





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نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.



وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.

