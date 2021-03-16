"الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا

نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.
وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.
نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.
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وزارة الصحة
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وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.
نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.
وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.
نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.
وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.