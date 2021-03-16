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"الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا

شددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.


وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.

الجوف وزارة الصحة صحة الجوف سكاكا المجمعات التجارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا
سبق

نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.


وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:18 PM

"الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا

شددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

A A A
مهنا التميمي - الجوف
2
4,737

نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.


وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.

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