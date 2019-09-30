"الإسكان" و"بر الطوال" يوقعان اتفاقية شراكة لمبادرة الإسكان التنموي

شملت مختلف الجوانب الخاصة بالمستفيدين

وقع فرع وزارة الإسكان بمنطقة وجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال اليوم، اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الإسكان التنموي، وذلك بمقر جمعية البر بالطوال.

وشملت الاتفاقية التي وقعها كل من: مدير عام وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، ورئيس جمعية البر بالطوال عبدالله بن علي حمدي، مختلف الجوانب الخاصة بإفادة المستفيدين من خدمات الجمعية والضمان الاجتماعي بالمحافظة من مبادرة وزارة الإسكان التنموي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخراً بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.