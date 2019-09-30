النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإسكان" و"بر الطوال" يوقعان اتفاقية شراكة لمبادرة الإسكان التنموي

شملت مختلف الجوانب الخاصة بالمستفيدين

وقع فرع وزارة الإسكان بمنطقة وجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال اليوم، اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الإسكان التنموي، وذلك بمقر جمعية البر بالطوال.

وشملت الاتفاقية التي وقعها كل من: مدير عام وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، ورئيس جمعية البر بالطوال عبدالله بن علي حمدي، مختلف الجوانب الخاصة بإفادة المستفيدين من خدمات الجمعية والضمان الاجتماعي بالمحافظة من مبادرة وزارة الإسكان التنموي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخراً بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الإسكان" و"بر الطوال" يوقعان اتفاقية شراكة لمبادرة الإسكان التنموي
سبق

وقع فرع وزارة الإسكان بمنطقة وجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال اليوم، اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الإسكان التنموي، وذلك بمقر جمعية البر بالطوال.

وشملت الاتفاقية التي وقعها كل من: مدير عام وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، ورئيس جمعية البر بالطوال عبدالله بن علي حمدي، مختلف الجوانب الخاصة بإفادة المستفيدين من خدمات الجمعية والضمان الاجتماعي بالمحافظة من مبادرة وزارة الإسكان التنموي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخراً بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
08:43 PM

"الإسكان" و"بر الطوال" يوقعان اتفاقية شراكة لمبادرة الإسكان التنموي

شملت مختلف الجوانب الخاصة بالمستفيدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
44

وقع فرع وزارة الإسكان بمنطقة وجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال اليوم، اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الإسكان التنموي، وذلك بمقر جمعية البر بالطوال.

وشملت الاتفاقية التي وقعها كل من: مدير عام وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، ورئيس جمعية البر بالطوال عبدالله بن علي حمدي، مختلف الجوانب الخاصة بإفادة المستفيدين من خدمات الجمعية والضمان الاجتماعي بالمحافظة من مبادرة وزارة الإسكان التنموي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخراً بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,330
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,363
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,956

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة