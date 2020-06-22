النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة الفلسطينية: 82 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة الإجمالية للحالات ترتفع إلى 1110 حالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 1110 إصابات.

وأوضحت "الكيلة" في بيان صحفي أن من بين الإصابات الجديدة 63 في تفوح، وإصابتين في حلحول، وإصابتين في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، وإصابتين في رام الله والبيرة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة الفلسطينية: 82 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 1110 إصابات.

وأوضحت "الكيلة" في بيان صحفي أن من بين الإصابات الجديدة 63 في تفوح، وإصابتين في حلحول، وإصابتين في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، وإصابتين في رام الله والبيرة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
04:05 PM

الصحة الفلسطينية: 82 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة الإجمالية للحالات ترتفع إلى 1110 حالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
243

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 1110 إصابات.

وأوضحت "الكيلة" في بيان صحفي أن من بين الإصابات الجديدة 63 في تفوح، وإصابتين في حلحول، وإصابتين في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، وإصابتين في رام الله والبيرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,318
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,461

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة