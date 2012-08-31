مالي تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

إجمالى الإصابات بلغ 2757 حالةً والوفيات 126

سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.

