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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

مالي تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

إجمالى الإصابات بلغ 2757 حالةً والوفيات 126

سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.

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مالي تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
11:56 PM

مالي تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

إجمالى الإصابات بلغ 2757 حالةً والوفيات 126

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.

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