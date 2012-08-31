مالي تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.
سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.
سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.
سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة في مالي، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2757 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 126 وفاة.