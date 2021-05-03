أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية. وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.

الأرصاد: سحب رعدية على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-03 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.



03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 02:11 PM

الأرصاد: سحب رعدية على نجران تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.

