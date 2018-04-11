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والدة وكيل إمارة جازان في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة وكيل إمارة منطقة جازان خالد بن عبد العزيز القصيبي، وجدّة المتحدث الرسمي لحرس الحدود بمنطقة جازان العقيد حسن القصيبي.

"سبق" تتقدم بصادق المواساة وأحر التعازي لذوي الفقيدة، كما تسأل الله لها الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان.

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والدة وكيل إمارة جازان في ذمة الله
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة وكيل إمارة منطقة جازان خالد بن عبد العزيز القصيبي، وجدّة المتحدث الرسمي لحرس الحدود بمنطقة جازان العقيد حسن القصيبي.

"سبق" تتقدم بصادق المواساة وأحر التعازي لذوي الفقيدة، كما تسأل الله لها الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:24 PM

والدة وكيل إمارة جازان في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة وكيل إمارة منطقة جازان خالد بن عبد العزيز القصيبي، وجدّة المتحدث الرسمي لحرس الحدود بمنطقة جازان العقيد حسن القصيبي.

"سبق" تتقدم بصادق المواساة وأحر التعازي لذوي الفقيدة، كما تسأل الله لها الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان.

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