فيصل آل محرق يحتفل بزفافه

احتفلت أسرة آل محرق، بزواج الشاب "فيصل هادي علي محرق"؛ وذلك في حفل أقيم بالرياض.
وقد شرّف الحفلَ جمعٌ من الأعيان وأقارب العروسين.
تهنئ "سبق" أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفلت أسرة آل محرق، بزواج الشاب "فيصل هادي علي محرق"؛ وذلك في حفل أقيم بالرياض.
وقد شرّف الحفلَ جمعٌ من الأعيان وأقارب العروسين.
تهنئ "سبق" أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفلت أسرة آل محرق، بزواج الشاب "فيصل هادي علي محرق"؛ وذلك في حفل أقيم بالرياض.
وقد شرّف الحفلَ جمعٌ من الأعيان وأقارب العروسين.
تهنئ "سبق" أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفلت أسرة آل محرق، بزواج الشاب "فيصل هادي علي محرق"؛ وذلك في حفل أقيم بالرياض.
وقد شرّف الحفلَ جمعٌ من الأعيان وأقارب العروسين.
تهنئ "سبق" أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.