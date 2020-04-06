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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 82 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2605

بالفيديو.. معلم فرنسي: السعودية قامت بعمل جبار أسهم في طمأنينة كل من يعيش فيها

أشاد في مقطع متداول باستمرار التعليم والخدمات الطبية وصرامة القرارات

وصف المعلم بالمدرسة الفرنسية بمدينة الخبر "إربك" ما اتخذته المملكة من إجراءات للتصدي لفيروس كورونا بالجبارة والصارمة، والتي كانت محل تقدير من جميع المواطنين والمقيمين، مقدمًا شكره وتقديره لقيادة المملكة على القرارات الاستباقية للتصدي لجائحة كورونا والتي جعلت الجميع يستشعر الأمن والأمان في ظل السعودية، بحسب تعبيره.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره وترجم للعربية عبّر فيه عن سعادته في وجوده بالمملكة في ظل اجتياح فيروس كورونا لبلاده وغيرها من دول العالم، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي كان أولها منع دخول المعتمرين والسائحين، كانت موفقة وصائبة.

وقال إن السعودية قدمت خدماتها الطبية بالمجان للجميع، وبشكل مميز، والكادر الطبي متطور، ويعمل وفق أعلى التقنيات، كما أن الجميع يمارس حياته طبيعية، والمدرسون يواصلون العملية التعليمية عن بعد وبنجاح، فالجميع مطمئن.

وقدم في ختام المقطع شكره وتمنياته للجميع بالعافية، فيما تم تداول الفيديو بنطاق واسع وسط إشادات كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي الذين نوهوا بالجهود والإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة، وكانت سببًا في عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه.


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بالفيديو.. معلم فرنسي: السعودية قامت بعمل جبار أسهم في طمأنينة كل من يعيش فيها
سبق

وصف المعلم بالمدرسة الفرنسية بمدينة الخبر "إربك" ما اتخذته المملكة من إجراءات للتصدي لفيروس كورونا بالجبارة والصارمة، والتي كانت محل تقدير من جميع المواطنين والمقيمين، مقدمًا شكره وتقديره لقيادة المملكة على القرارات الاستباقية للتصدي لجائحة كورونا والتي جعلت الجميع يستشعر الأمن والأمان في ظل السعودية، بحسب تعبيره.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره وترجم للعربية عبّر فيه عن سعادته في وجوده بالمملكة في ظل اجتياح فيروس كورونا لبلاده وغيرها من دول العالم، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي كان أولها منع دخول المعتمرين والسائحين، كانت موفقة وصائبة.

وقال إن السعودية قدمت خدماتها الطبية بالمجان للجميع، وبشكل مميز، والكادر الطبي متطور، ويعمل وفق أعلى التقنيات، كما أن الجميع يمارس حياته طبيعية، والمدرسون يواصلون العملية التعليمية عن بعد وبنجاح، فالجميع مطمئن.

وقدم في ختام المقطع شكره وتمنياته للجميع بالعافية، فيما تم تداول الفيديو بنطاق واسع وسط إشادات كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي الذين نوهوا بالجهود والإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة، وكانت سببًا في عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه.


06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:14 PM

بالفيديو.. معلم فرنسي: السعودية قامت بعمل جبار أسهم في طمأنينة كل من يعيش فيها

أشاد في مقطع متداول باستمرار التعليم والخدمات الطبية وصرامة القرارات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,965

وصف المعلم بالمدرسة الفرنسية بمدينة الخبر "إربك" ما اتخذته المملكة من إجراءات للتصدي لفيروس كورونا بالجبارة والصارمة، والتي كانت محل تقدير من جميع المواطنين والمقيمين، مقدمًا شكره وتقديره لقيادة المملكة على القرارات الاستباقية للتصدي لجائحة كورونا والتي جعلت الجميع يستشعر الأمن والأمان في ظل السعودية، بحسب تعبيره.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره وترجم للعربية عبّر فيه عن سعادته في وجوده بالمملكة في ظل اجتياح فيروس كورونا لبلاده وغيرها من دول العالم، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي كان أولها منع دخول المعتمرين والسائحين، كانت موفقة وصائبة.

وقال إن السعودية قدمت خدماتها الطبية بالمجان للجميع، وبشكل مميز، والكادر الطبي متطور، ويعمل وفق أعلى التقنيات، كما أن الجميع يمارس حياته طبيعية، والمدرسون يواصلون العملية التعليمية عن بعد وبنجاح، فالجميع مطمئن.

وقدم في ختام المقطع شكره وتمنياته للجميع بالعافية، فيما تم تداول الفيديو بنطاق واسع وسط إشادات كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي الذين نوهوا بالجهود والإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة، وكانت سببًا في عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه.


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