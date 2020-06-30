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شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته

تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويها من مقتنيات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويها من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى استرداد جزءٍ من المسروقات، وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويها من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى استرداد جزءٍ من المسروقات، وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:55 PM

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته

تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويها من مقتنيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويها من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى استرداد جزءٍ من المسروقات، وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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