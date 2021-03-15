السودان يطلب رسمياً من الأمم المتحدة وأمريكا التدخل لحل أزمة سد النهضة

"حمدوك" دعا إلى تشكيل لجنة رباعية لبدء مفاوضات جادة

طلب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، رسمياً من الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، التدخل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، بحسب ما نقلت "الشرق" عن مصادر دبلوماسية سودانية، اليوم (الاثنين).

وذكرت المصادر أن "حمدوك" ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، في اتصال هاتفي، ضرورة تشكيل لجنة رباعية بمشاركة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، فضلاً عن الأمم المتحدة، لبدء مفاوضات جادة للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة، التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن "حمدوك" ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، عقدوا جلسة مباحثات مشتركة عبر خاصية "فيديو كونفرانس"، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وطلبوا منه التدخل لحل أزمة السد، قبل موعد الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، بحسب ما تصر إثيوبيا.