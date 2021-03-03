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"التجارة" ترصد متجرًا إلكترونيًّا صينيًّا مخالفًا يستهدف السوق السعودي بالبضائع المغشوشة والعروض الوهمية

استغلّ منصات التواصل الاجتماعي للترويج.. الوزارة حجبت 184 موقعًا تابعة له

قادت متابعة ورصد وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية المخالفة إلى رصد متجر إلكتروني صيني مخالف يستهدف السوق السعودي بالبضائع الرديئة والمغشوشة والعروض الوهمية، ويستغل منصات التواصل الاجتماعي للترويج والإعلان عن تلك السلع مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال للمستهلك وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة.

وحجبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة 184 موقعاً إلكترونياً بمسميات مختلفة تعود للمتجر بعد رصد استخدامه لبريد إلكتروني واحد في جميع هذه المواقع.

وكان المتجر الإلكتروني بدأ الإعلان عن بضاعته باللغة العربية وبعملة الريال السعودي من خلال موقع إلكتروني واحد، وفور حجبه قام بإنشاء 5 مواقع أخرى تمت ملاحقتها وحجبها، ليقوم بعد ذلك بإنشاء 184 موقعاً بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين في السوق السعودي وتضليل الجهات الرقابية.

ويعرض المتجر المذكور من خلال روابطه المتعددة أصنافاً متعددة من السلع الاستهلاكية الرديئة والمغشوشة تشمل الأجهزة الإلكترونية، والعطورات ومستحضرات التجميل، والحقائب والأحذية والملبوسات، وأجهزة العناية الشخصية (الحلاقة)، وغيرها.

وحجبت الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة جميع هذه المواقع التي لا تتضمن بيانات المتجر وعنوانه وأرقام التواصل مع خدمة العملاء.

وحثت عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الموثوقة، وعدم التجاوب مع الإعلانات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمواقع الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، والإبلاغ عنها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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"التجارة" ترصد متجرًا إلكترونيًّا صينيًّا مخالفًا يستهدف السوق السعودي بالبضائع المغشوشة والعروض الوهمية
سبق

قادت متابعة ورصد وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية المخالفة إلى رصد متجر إلكتروني صيني مخالف يستهدف السوق السعودي بالبضائع الرديئة والمغشوشة والعروض الوهمية، ويستغل منصات التواصل الاجتماعي للترويج والإعلان عن تلك السلع مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال للمستهلك وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة.

وحجبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة 184 موقعاً إلكترونياً بمسميات مختلفة تعود للمتجر بعد رصد استخدامه لبريد إلكتروني واحد في جميع هذه المواقع.

وكان المتجر الإلكتروني بدأ الإعلان عن بضاعته باللغة العربية وبعملة الريال السعودي من خلال موقع إلكتروني واحد، وفور حجبه قام بإنشاء 5 مواقع أخرى تمت ملاحقتها وحجبها، ليقوم بعد ذلك بإنشاء 184 موقعاً بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين في السوق السعودي وتضليل الجهات الرقابية.

ويعرض المتجر المذكور من خلال روابطه المتعددة أصنافاً متعددة من السلع الاستهلاكية الرديئة والمغشوشة تشمل الأجهزة الإلكترونية، والعطورات ومستحضرات التجميل، والحقائب والأحذية والملبوسات، وأجهزة العناية الشخصية (الحلاقة)، وغيرها.

وحجبت الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة جميع هذه المواقع التي لا تتضمن بيانات المتجر وعنوانه وأرقام التواصل مع خدمة العملاء.

وحثت عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الموثوقة، وعدم التجاوب مع الإعلانات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمواقع الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، والإبلاغ عنها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
05:49 PM

"التجارة" ترصد متجرًا إلكترونيًّا صينيًّا مخالفًا يستهدف السوق السعودي بالبضائع المغشوشة والعروض الوهمية

استغلّ منصات التواصل الاجتماعي للترويج.. الوزارة حجبت 184 موقعًا تابعة له

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قادت متابعة ورصد وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية المخالفة إلى رصد متجر إلكتروني صيني مخالف يستهدف السوق السعودي بالبضائع الرديئة والمغشوشة والعروض الوهمية، ويستغل منصات التواصل الاجتماعي للترويج والإعلان عن تلك السلع مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال للمستهلك وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة.

وحجبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة 184 موقعاً إلكترونياً بمسميات مختلفة تعود للمتجر بعد رصد استخدامه لبريد إلكتروني واحد في جميع هذه المواقع.

وكان المتجر الإلكتروني بدأ الإعلان عن بضاعته باللغة العربية وبعملة الريال السعودي من خلال موقع إلكتروني واحد، وفور حجبه قام بإنشاء 5 مواقع أخرى تمت ملاحقتها وحجبها، ليقوم بعد ذلك بإنشاء 184 موقعاً بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين في السوق السعودي وتضليل الجهات الرقابية.

ويعرض المتجر المذكور من خلال روابطه المتعددة أصنافاً متعددة من السلع الاستهلاكية الرديئة والمغشوشة تشمل الأجهزة الإلكترونية، والعطورات ومستحضرات التجميل، والحقائب والأحذية والملبوسات، وأجهزة العناية الشخصية (الحلاقة)، وغيرها.

وحجبت الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة جميع هذه المواقع التي لا تتضمن بيانات المتجر وعنوانه وأرقام التواصل مع خدمة العملاء.

وحثت عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الموثوقة، وعدم التجاوب مع الإعلانات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمواقع الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، والإبلاغ عنها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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