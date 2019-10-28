"المجمعة".. عملية دقيقة تنهي معاناة 3 سنوات لمريض بـ"الناصور العصعصي"

في جراحة نادرة ومعقدة جرت في "طوارئ مستشفى الملك خالد"

أنهى طاقم طبي في مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، معاناة مريض منذ ثلاث سنوات من "ناصور عصعصي" مع خراج، في عملية جراحية نادرة ومعقدة جرت في طوارئ المستشفى.



وكان المريض قدم لقسم الطوارئ وهو يعاني من آلام ذلك المرض، وبعد استطلاع حالته تبيّن أنه أجري له عملية تنظيف قبل سنتين من دخوله المستشفى.



وبعد عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة له من قبل الأطباء؛ تبين وجود ناصور بثلاث فتحات متصلة بكيس تقريبًا بطول 2 سنتمتر وعرض 2 سنتمتر على عمق 2 سنتمتر، وعلى ضوء الفحوصات والأشعة، قرر الفريق الطبي سرعة التدخل الجراحي.



ونجح المختصون في إجراء عملية نادرة من نوعها نظراً لكبر حجم الناصور، حيث تم استئصاله كاملاً مع الكيس، ونظرًا لأنه في مثل تلك العمليات هناك جرح عميق غير قابل للفلق، فكان الخيار المتاح إما أنه يترك مفتوحاً، وفي هذه الحالة يحتاج إلى أشهر لكي يلتئم الجرح، أو عمل إجراء دقيق وهو ترميم الجرح، وذلك بأخذ رقعة سميكة مكونة من الجلد والأنسجة الدهنية التي تحت الجلد من المنطقة المحيطة بالناصور، وتحريكها لملء الفجوة المتروكة بعد استئصال الناصور.



واتخذ فريق جراحة التجميل برئاسة استشاري جراحة التجميل الدكتور ميت بهاتناجار، القرار بعمل الترميم، وجرى عمل الترميم بنجاح وإغلاق الجرح كاملاً



وأكد الفريق الطبي أن العملية تكللت بالنجاح، وغادر المريض قسم التنويم في المستشفى لاستكمال العلاج والمتابعات وهو بحالة صحية جيدة.