النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صورة تثير الإعجاب.. طالب بالزي "الجازاني" ينتظر درسه عن بُعد في الهواء الطلق

التقطها "الهروبي" من جبال "هروب" وتم تداولها على نطاق واسع بشبكات التواصل

وثَّق المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي صورة، تم تداولها على نطاق واسع، يظهر من خلالها طالب مرحلة ابتدائية بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول في الهواء الطلق، تحيط به الطبيعة الخلابة من جميع الاتجاهات، ينتظر درسه عن بُعد عبر منصات وزارة التعليم التي أقرتها تزامنًا مع جائحة كورونا، ونالت إعجاب الكثير من رواد مواقع التوصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، قال الهروبي لـ"سبق" إن الصورة تعود لطالب يدرس في الصف الخامس الابتدائي، مشيرًا إلى أنه تم التقاطها عصر يوم أمس من جبال هروب وهو يستمع لأحد الشروح المباشرة عبر قناة عين.

وكانت وزارة التعليم قد اعترفت أمس بأن بعض المستفيدين من منصة "مدرستي" واجهتهم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، موضحة أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات، وأن الوزارة تتيح بدائل قنوات "عين وتيمز" لإكمال رحلتهم التعليمية.

وأكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، في تعليقه على المشكلة أن البداية صعبة ومختلفة، لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل؛ لتغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات، ومن ثم نستكمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صورة تثير الإعجاب.. طالب بالزي "الجازاني" ينتظر درسه عن بُعد في الهواء الطلق
سبق

وثَّق المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي صورة، تم تداولها على نطاق واسع، يظهر من خلالها طالب مرحلة ابتدائية بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول في الهواء الطلق، تحيط به الطبيعة الخلابة من جميع الاتجاهات، ينتظر درسه عن بُعد عبر منصات وزارة التعليم التي أقرتها تزامنًا مع جائحة كورونا، ونالت إعجاب الكثير من رواد مواقع التوصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، قال الهروبي لـ"سبق" إن الصورة تعود لطالب يدرس في الصف الخامس الابتدائي، مشيرًا إلى أنه تم التقاطها عصر يوم أمس من جبال هروب وهو يستمع لأحد الشروح المباشرة عبر قناة عين.

وكانت وزارة التعليم قد اعترفت أمس بأن بعض المستفيدين من منصة "مدرستي" واجهتهم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، موضحة أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات، وأن الوزارة تتيح بدائل قنوات "عين وتيمز" لإكمال رحلتهم التعليمية.

وأكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، في تعليقه على المشكلة أن البداية صعبة ومختلفة، لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل؛ لتغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات، ومن ثم نستكمل.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
01:46 AM

صورة تثير الإعجاب.. طالب بالزي "الجازاني" ينتظر درسه عن بُعد في الهواء الطلق

التقطها "الهروبي" من جبال "هروب" وتم تداولها على نطاق واسع بشبكات التواصل

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
2,295

وثَّق المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي صورة، تم تداولها على نطاق واسع، يظهر من خلالها طالب مرحلة ابتدائية بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول في الهواء الطلق، تحيط به الطبيعة الخلابة من جميع الاتجاهات، ينتظر درسه عن بُعد عبر منصات وزارة التعليم التي أقرتها تزامنًا مع جائحة كورونا، ونالت إعجاب الكثير من رواد مواقع التوصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، قال الهروبي لـ"سبق" إن الصورة تعود لطالب يدرس في الصف الخامس الابتدائي، مشيرًا إلى أنه تم التقاطها عصر يوم أمس من جبال هروب وهو يستمع لأحد الشروح المباشرة عبر قناة عين.

وكانت وزارة التعليم قد اعترفت أمس بأن بعض المستفيدين من منصة "مدرستي" واجهتهم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، موضحة أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات، وأن الوزارة تتيح بدائل قنوات "عين وتيمز" لإكمال رحلتهم التعليمية.

وأكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، في تعليقه على المشكلة أن البداية صعبة ومختلفة، لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل؛ لتغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات، ومن ثم نستكمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,745
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,314

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة