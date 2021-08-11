النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في 3 دول.. العراق: 3396 إصابة جديدة وأذربيجان تسجل 3 وفيات إضافية

أوكرانيا: وصل إجمالي المصابين إلى 83 ألفاً و115 شخصاً

سجلت العراق 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156995 إصابة.


وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5531 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 2312 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112102 حالة شفاء.

أذربيجان
سجلت أذربيجان 84 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تعافى 214 شخصاً من الفيروس.


وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 33 ألفاً و731 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافى 30 ألفاً و856 مصاباً منهم بالعلاج وتوفي 495 مريضاً، ويستمر علاج 2380 مريضاً حالياً لدى المستشفيات الخاصة.

أوكرانيا
سجلت أوكرانيا 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 83 ألفاً و115 شخصاً.


وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية أنه ارتفعت حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 1951 حالة وفاة، فيما تعافت 44 ألفا و934 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في 3 دول.. العراق: 3396 إصابة جديدة وأذربيجان تسجل 3 وفيات إضافية
سبق

سجلت العراق 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156995 إصابة.


وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5531 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 2312 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112102 حالة شفاء.

أذربيجان
سجلت أذربيجان 84 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تعافى 214 شخصاً من الفيروس.


وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 33 ألفاً و731 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافى 30 ألفاً و856 مصاباً منهم بالعلاج وتوفي 495 مريضاً، ويستمر علاج 2380 مريضاً حالياً لدى المستشفيات الخاصة.

أوكرانيا
سجلت أوكرانيا 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 83 ألفاً و115 شخصاً.


وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية أنه ارتفعت حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 1951 حالة وفاة، فيما تعافت 44 ألفا و934 حالة.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
05:46 PM

كورونا في 3 دول.. العراق: 3396 إصابة جديدة وأذربيجان تسجل 3 وفيات إضافية

أوكرانيا: وصل إجمالي المصابين إلى 83 ألفاً و115 شخصاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
597

سجلت العراق 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156995 إصابة.


وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5531 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 2312 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112102 حالة شفاء.

أذربيجان
سجلت أذربيجان 84 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تعافى 214 شخصاً من الفيروس.


وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 33 ألفاً و731 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافى 30 ألفاً و856 مصاباً منهم بالعلاج وتوفي 495 مريضاً، ويستمر علاج 2380 مريضاً حالياً لدى المستشفيات الخاصة.

أوكرانيا
سجلت أوكرانيا 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 83 ألفاً و115 شخصاً.


وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية أنه ارتفعت حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 1951 حالة وفاة، فيما تعافت 44 ألفا و934 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,830
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,249
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,576

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة