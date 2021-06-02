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"الخارجية الروسية": لا نفكر الآن في تغيير قائمة الدول غير الصديقة

تضم حالياً فقط الولايات المتحدة والتشيك.. و"ريابكوف": مسألة قانونية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها لا تنظر في الوقت الحالي في تغيير "قائمة الدول غير الصديقة" لروسيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الوزارة لا تنظر إلى "قائمة الدول غير الصديقة" على أنها أداة "لتسخين الوضع"، مؤكدا أن هذه "مسألة قانونية".

وبحسب روسيا اليوم صدقت حكومة روسيا في مايو الماضي، على قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة، وتضم حالياً فقط الولايات المتحدة والتشيك.

وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت أمرا بالتصديق على "قائمة الدول، التي تقوم بأعمال غير صديقة تجاه الاتحاد الروسي والمواطنين الروس والكيانات القانونية الروسية".

وزارة الخارجية الروسية

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"الخارجية الروسية": لا نفكر الآن في تغيير قائمة الدول غير الصديقة
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها لا تنظر في الوقت الحالي في تغيير "قائمة الدول غير الصديقة" لروسيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الوزارة لا تنظر إلى "قائمة الدول غير الصديقة" على أنها أداة "لتسخين الوضع"، مؤكدا أن هذه "مسألة قانونية".

وبحسب روسيا اليوم صدقت حكومة روسيا في مايو الماضي، على قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة، وتضم حالياً فقط الولايات المتحدة والتشيك.

وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت أمرا بالتصديق على "قائمة الدول، التي تقوم بأعمال غير صديقة تجاه الاتحاد الروسي والمواطنين الروس والكيانات القانونية الروسية".

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
02:28 PM

"الخارجية الروسية": لا نفكر الآن في تغيير قائمة الدول غير الصديقة

تضم حالياً فقط الولايات المتحدة والتشيك.. و"ريابكوف": مسألة قانونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها لا تنظر في الوقت الحالي في تغيير "قائمة الدول غير الصديقة" لروسيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الوزارة لا تنظر إلى "قائمة الدول غير الصديقة" على أنها أداة "لتسخين الوضع"، مؤكدا أن هذه "مسألة قانونية".

وبحسب روسيا اليوم صدقت حكومة روسيا في مايو الماضي، على قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة، وتضم حالياً فقط الولايات المتحدة والتشيك.

وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت أمرا بالتصديق على "قائمة الدول، التي تقوم بأعمال غير صديقة تجاه الاتحاد الروسي والمواطنين الروس والكيانات القانونية الروسية".

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