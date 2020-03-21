وقالت وزارة الأوقاف، وفق "اليوم السابع: إن ذلك يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ لكونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس "كورونا" المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

قررت وزارة الأوقاف المصرية إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

مصر.. الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-21 قررت وزارة الأوقاف المصرية إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات. وقالت وزارة الأوقاف، وفق "اليوم السابع: إن ذلك يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ لكونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس "كورونا" المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 03:13 PM

اخر تعديل 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 03:32 PM

مصر.. الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين الاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات





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قررت وزارة الأوقاف المصرية إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وقالت وزارة الأوقاف، وفق "اليوم السابع: إن ذلك يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ لكونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس "كورونا" المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.