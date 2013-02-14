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الحوثي يقصف مخيماً للنازحين في تعز .. ويصيب 3 أطفال وامرأة

الأولاد تحت سن 15 عاماً وإصاباتهم خطيرة

أصيب 3 أطفال وامرأة مساء اليوم (الأحد) بقذائف مليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت مخيماً للنازحين في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر محلي بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدفت مخيماً للنازحين في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة، وأسفر القصف عن إصابة 3 أطفال بإصابات خطيرة وهم بادي علي محمد سعيد 14 عاماً، وأحمد علي محمد سعيد 8 أعوام، وعلي محمد علي قائد 15 عاماً.

وأضاف أن القصف الحوثي أصاب أيضاً والدة اثنين من المصابين، تدعى غفورة الفتيني 35 عاماً، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحوثي يقصف مخيماً للنازحين في تعز .. ويصيب 3 أطفال وامرأة
سبق

أصيب 3 أطفال وامرأة مساء اليوم (الأحد) بقذائف مليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت مخيماً للنازحين في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر محلي بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدفت مخيماً للنازحين في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة، وأسفر القصف عن إصابة 3 أطفال بإصابات خطيرة وهم بادي علي محمد سعيد 14 عاماً، وأحمد علي محمد سعيد 8 أعوام، وعلي محمد علي قائد 15 عاماً.

وأضاف أن القصف الحوثي أصاب أيضاً والدة اثنين من المصابين، تدعى غفورة الفتيني 35 عاماً، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:57 PM

الحوثي يقصف مخيماً للنازحين في تعز .. ويصيب 3 أطفال وامرأة

الأولاد تحت سن 15 عاماً وإصاباتهم خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب 3 أطفال وامرأة مساء اليوم (الأحد) بقذائف مليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت مخيماً للنازحين في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر محلي بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدفت مخيماً للنازحين في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة، وأسفر القصف عن إصابة 3 أطفال بإصابات خطيرة وهم بادي علي محمد سعيد 14 عاماً، وأحمد علي محمد سعيد 8 أعوام، وعلي محمد علي قائد 15 عاماً.

وأضاف أن القصف الحوثي أصاب أيضاً والدة اثنين من المصابين، تدعى غفورة الفتيني 35 عاماً، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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