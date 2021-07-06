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كوريا الجنوبية تسجل 746 إصابة جديدة بكورونا و175 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 161.541؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 2.032.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 282257 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانٍ أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 214852 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16284 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

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كوريا الجنوبية تسجل 746 إصابة جديدة بكورونا و175 حالة بمصر
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 161.541؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 2.032.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 282257 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانٍ أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 214852 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16284 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
08:17 AM

كوريا الجنوبية تسجل 746 إصابة جديدة بكورونا و175 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 161.541؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 2.032.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 282257 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانٍ أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 214852 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16284 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

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