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بعد توقف "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" .. عطل خطير يضرب هواتف "آيفون"

كشفت تقارير صحفية أن عطلاً خطيراً ضرب عدداً كبيراً من هواتف "آيفون" حول العالم، في ثاني حدث خطير عقب توقف "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" قبل يومين.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إن عدداً كبيراً من مستخدمي آيفون، واجهوا مشكلة صعبة في توقف منظومة "آي كلاود" ومتجر "آب ستور" في هواتف "آيفون" الخاصة بهم.

وأوضح المستخدمون أن كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات، التي يتم ربطها بـ "آي كلاود" انقطعت عن العمل بصورة كاملة، خلال الساعات القليلة الماضية.

كما أن خدمات "أبل باي" و"المستندات" و"اعثر على أصدقائي" و"اعثر على هاتفي" و"تسجيل الدخول" على "آي كلاود"، توقفت بصورة كاملة عند عدد أقل من المستخدمين.

إضافة إلى توقف متجر "أبل" الإلكتروني "آب ستور" عن العمل بصورة كاملة على كل مستخدمي هواتف "آيفون".

ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات "أبل" ومستخدمي "آيفون" خلال هذا العام.

كما أنه يأتي بعد يومٍ واحدٍ تقريباً من العطل الكبير، الذي ضرب تطبيقات: "فيسبوك"، مثل "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتساب".

وكانت شركة "فيسبوك" قد أصدرت بياناً بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية، يوم الأربعاء 3 يوليو.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بعد توقف "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" .. عطل خطير يضرب هواتف "آيفون"
سبق

كشفت تقارير صحفية أن عطلاً خطيراً ضرب عدداً كبيراً من هواتف "آيفون" حول العالم، في ثاني حدث خطير عقب توقف "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" قبل يومين.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إن عدداً كبيراً من مستخدمي آيفون، واجهوا مشكلة صعبة في توقف منظومة "آي كلاود" ومتجر "آب ستور" في هواتف "آيفون" الخاصة بهم.

وأوضح المستخدمون أن كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات، التي يتم ربطها بـ "آي كلاود" انقطعت عن العمل بصورة كاملة، خلال الساعات القليلة الماضية.

كما أن خدمات "أبل باي" و"المستندات" و"اعثر على أصدقائي" و"اعثر على هاتفي" و"تسجيل الدخول" على "آي كلاود"، توقفت بصورة كاملة عند عدد أقل من المستخدمين.

إضافة إلى توقف متجر "أبل" الإلكتروني "آب ستور" عن العمل بصورة كاملة على كل مستخدمي هواتف "آيفون".

ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات "أبل" ومستخدمي "آيفون" خلال هذا العام.

كما أنه يأتي بعد يومٍ واحدٍ تقريباً من العطل الكبير، الذي ضرب تطبيقات: "فيسبوك"، مثل "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتساب".

وكانت شركة "فيسبوك" قد أصدرت بياناً بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية، يوم الأربعاء 3 يوليو.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:23 PM

بعد توقف "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" .. عطل خطير يضرب هواتف "آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية أن عطلاً خطيراً ضرب عدداً كبيراً من هواتف "آيفون" حول العالم، في ثاني حدث خطير عقب توقف "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" قبل يومين.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إن عدداً كبيراً من مستخدمي آيفون، واجهوا مشكلة صعبة في توقف منظومة "آي كلاود" ومتجر "آب ستور" في هواتف "آيفون" الخاصة بهم.

وأوضح المستخدمون أن كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات، التي يتم ربطها بـ "آي كلاود" انقطعت عن العمل بصورة كاملة، خلال الساعات القليلة الماضية.

كما أن خدمات "أبل باي" و"المستندات" و"اعثر على أصدقائي" و"اعثر على هاتفي" و"تسجيل الدخول" على "آي كلاود"، توقفت بصورة كاملة عند عدد أقل من المستخدمين.

إضافة إلى توقف متجر "أبل" الإلكتروني "آب ستور" عن العمل بصورة كاملة على كل مستخدمي هواتف "آيفون".

ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات "أبل" ومستخدمي "آيفون" خلال هذا العام.

كما أنه يأتي بعد يومٍ واحدٍ تقريباً من العطل الكبير، الذي ضرب تطبيقات: "فيسبوك"، مثل "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتساب".

وكانت شركة "فيسبوك" قد أصدرت بياناً بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية، يوم الأربعاء 3 يوليو.

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