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"ترامب" يؤكد: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً

رداً على إعلان طهران تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً، وقال "ترامب" تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين: "إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً".

جاءت تغريدة الرئيس الأمريكي رداً على إعلان إيران يوم الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية، طبقاً لـ"RT".

وأشارت الحكومة الإيرانية في بيانها إن "الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم، وكمية اليورانيوم المخصب، وعدد أجهزة الطرد المركزي".

وشددت على أنه من اليوم فصاعداً لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم، وسيكون النشاط النووي وفقاً لحاجة البلاد الفنية، مؤكدة أن إيران ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ترامب إيران سلاح نووي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يؤكد: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً، وقال "ترامب" تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين: "إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً".

جاءت تغريدة الرئيس الأمريكي رداً على إعلان إيران يوم الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية، طبقاً لـ"RT".

وأشارت الحكومة الإيرانية في بيانها إن "الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم، وكمية اليورانيوم المخصب، وعدد أجهزة الطرد المركزي".

وشددت على أنه من اليوم فصاعداً لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم، وسيكون النشاط النووي وفقاً لحاجة البلاد الفنية، مؤكدة أن إيران ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
06:17 PM

"ترامب" يؤكد: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً

رداً على إعلان طهران تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً، وقال "ترامب" تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين: "إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً".

جاءت تغريدة الرئيس الأمريكي رداً على إعلان إيران يوم الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية، طبقاً لـ"RT".

وأشارت الحكومة الإيرانية في بيانها إن "الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم، وكمية اليورانيوم المخصب، وعدد أجهزة الطرد المركزي".

وشددت على أنه من اليوم فصاعداً لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم، وسيكون النشاط النووي وفقاً لحاجة البلاد الفنية، مؤكدة أن إيران ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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